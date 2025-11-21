باشگاه خبرنگاران جوان- آنا اوستیگنیوا، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با ابراز نگرانی مسکو از حضور و فعالیتهای گروه تروریستی داعش در افغانستان، اقدامات طالبان را ناکافی توصیف کرد.
آنا اوستیگنیوا با اشاره به نفوذ تروریستهای داعش در افغانستان گفت: اعضای داعش تایید کردهاند که از بیرون تأمین مالی میشوند و جنگجویان خارجی، از جمله افرادی با تجربه جنگ در سوریه و عراق، در میان آنان حضور دارند.
وی افزود داعش عمداً تنشها را دامن میزنند تا خود را بهعنوان یک نیروی بدیل مطرح کنند و ثبات افغانستان و کل منطقه را تضعیف کنند.
معاون نماینده روسیه در سازمان ملل با اشاره به تجهیزات نظامی برجا مانده آمریکایی در افغانستان افزود: «با توجه به حجم سلاحهایی که نیروهای غربی و آمریکا در افغانستان باقی گذاشتهاند، خطر افتادن این تجهیزات به دست تروریستها و گسترش آن در منطقه کاملاً واقعی شده است. خطر ورود فعالیتهای تروریستی به آسیای مرکزی و فراتر از آن بهوضوح وجود دارد.»
اوستیگنیوپپچ خواستار رویکرد گسترده و هماهنگ برای مقابله با تهدیدهای تروریستی شد و گفت: «در این چارچوب، لازم است اقدامات جامع برای مبارزه با تروریسم و برچیدن تمامی گروههای تروریستی اتخاذ شود و استفاده از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی، از جمله علیه سایر کشورها، جلوگیری گردد.»
روسیه پیش از این نیز در نشستهای شورای امنیت و مجامع بینالمللی نسبت به فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و این گروه تروریستی را تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان، آسیای مرکزی و روسیه خوانده است.