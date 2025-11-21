شیوع آنفلوانزا مدارس مشهد و چند شهرستان خراسان رضوی را تعطیل کرد

رییس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی گفت:مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و شهرهای تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور در روز شنبه، اول آذرماه به‌ دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا تعطیل است و آموزش ها غیر حضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد رهنما گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده و گزارش‌های دریافتی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا در سطح شهر مشهد، فعالیت آموزشی مدارس نواحی هفت‌گانه مشهد و منطقه تبادکان و شهر های تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور در روز شنبه یکم آذرماه به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: این تعطیلی شامل مدارس شهری می شود و مدارس روستایی شهرستانهای اعلام شده به فعالیت آموزشی خود در روز شنبه به صورت حضوری ادامه می‌دهند.

رییس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم‌ و تربیت است، بیان کرد: این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و فراهم‌سازی فرصت لازم برای کنترل شرایط اتخاذ شده است.

رهنما تصریح کرد: تعطیلی اعلام‌شده شامل تمامی دوره‌ها و مقاطع تحصیلی در نواحی یادشده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مدارس موظف‌اند برنامه آموزشی خود را از فضای پیام رسان شاد دنبال کرده و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.

رییس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی همچنین از خانواده‌ها خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی، توجه به علائم بیماری در فرزندان و پرهیز از خوددرمانی، به مدیریت صحیح این وضعیت کمک کنند.

رهنما گفت: هرگونه تصمیم‌گیری جدید درباره وضعیت فعالیت مدارس، صرفا از طریق کانال های رسمی آموزش و پرورش استان در پیام رسان های شاد و ایتا به آگاهی شهروندان خواهد رسید.

