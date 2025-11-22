باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز ۸ بازی در شهرهای مختلف برگزار میشود و تیمهای لیگ برتری به مصاف حریفان دسته اولی و دومی خود میروند. در یکی از حساسترین بازی ها، تیمهای فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز به مصاف یکدیگر میروند.
دربی اهواز بین تیمهای فوتبال استقلال و فولاد این بار در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی برگزار میشود.
تیمهای فولاد و استقلال خوزستان در لیگ برتر فوتبال در همسایگی هم قرار دارند و در رتبههای یازدهم و دوازدهم ایستادهاند.
هر ۲ تیم وضعیت خوبی در لیگ برتر فوتبال ندارند به خاطر همین آنها میخواهند در جام حذفی به موفقیت برسند تا دل هواداران خود را شاد کنند.
بازی تیمهای فولاد و استقلال خوزستان در لیگ برتر فوتبال با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. به هر حال هر ۲ تیم به دنبال برتری در دربی اهواز هستند تا به جمع ۱۶ تیم برتر جام حذفی ملحق شوند.
تیم فوتبال گل گهر سیرجان در اولین بازی خود در جام حذفی به دنبال برتری برابر تیم دسته اولی شناور سازی قشم است، تا به مرحله بعدی این رقابتها راه یابد.
البته شاگردان مهدی تارتار باید مراقب باشند که اسیر شگفتی سازی حریف خود نشوند وگرنه وداع زودهنگامی با جام حذفی خواهند داشت.
در آن طرف، تیم دسته اولی شناور سازی قشم هم در رتبه پانزدهم جدول لیگ آزادگان قرار دارد. این تیم میخواهد از اعتبار فوتبال قشم در بازی امروز دفاع کند.
تیم فوتبال مس رفسنجان در وضعیت بحرانی به سر میبرد و با ۷ امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.
این تیم کرمانی میخواهد برابر تیم داماشیان گیلان در جام حذفی پیروز شود تا نوار ناکامیهای خود را قطع کند و با روحیه بالا به مصاف حریفان خود در لیگ برتر فوتبال برود.
در آن طرف، تیم دسته اولی داماش گیلان با ۳ امتیاز در جایگاه هجدهم لیگ آزادگان ایستاده است.
تیم فوتبال پیکان میخواهد در اولین بازی خود در جام حذفی برابر تیم شهرداری نوشهر به برتری برسد تا به مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها راه یابد و روحیه اش در ادامه لیگ افزایش یابد.
در آن طرف، تیم شهرداری نوشهر در لیگ دسته یک بازی میکند و این تیم با ۹ امتیاز در جایگاه دوازدهم لیگ آزادگان قرار دارد.
تیمهای لیگ برتری چادر ملو و ذوب آهن اصفهان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در ورزشگاه نصیری یزد به مصاف یکدیگر میروند.
هر ۲ تیم در شرایط متفاوت به مصاف یکدیگر میروند و تیم چادر ملو با ۱۷ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد و از آن طرف تیم ذوب آهن با ۱۰ امتیاز در جایگاه سیزدهم ایستاده است.
به هر حال هر ۲ تیم به دنبال بردن بازی امروز هستند تا به مرحله بعدی جام حذفی راه یابند.
تیمهای لیگ برتری آلومینیوم و ملوان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف یکدیگر میروند.
هر ۲ تیم میخواهند در جام حذفی به موفقیت برسند تا دل هواداران خود را شاد کنند.
البته تیم ملوان سابقه قهرمانی در جام حذفی را دارد و باید دید این تیم شمالی میتواند در این دوره از جام حذفی هم به موفقیت برسد یا نه!
تیم خیبر خرم آباد در اولین بازی خود در جام حذفی میخواهد برابر تیم دسته دومی کیا تهران به برتری برسد تا به مرحله بعدی این رقابتها راه یابد.
تیم های فوتبال هوادار و برق شیراز در لیگ دسته اول بازی می کنند و آنها در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف یکدیگر می روند.