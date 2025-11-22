باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ۱۰ نفره ازبکستان در فینال تورنمنت چهار جانبه العین امارات اظهار کرد: من فکر می‌کنم بازی از لحاظ نتیجه راضی کننده نبود. خیلی‌ها انتظار داشتند تیم ملی ایران بتواند تیم ۱۰ نفره ازبکستان را شکست بدهد. یک مقدار با توجه به ارنج و شکل بازی در برخی از زمان‌های بازی عملکرد تیم ملی فوتبال خوب بوده است و در بعضی از دقایق بازی عملکرد تیم ملی می‌توانست بهتر باشد. تیم ملی فوتبال در بحث حمله و سرعت در حمله دچار اشکالاتی است.

مازیار درباره اینکه عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت العین امارات چطور بود، گفت: به طور کلی ما مالکیت توپ را در اختیار داشتیم، اما برای اینکه از این مالکیت توپ بتوانیم به درستی استفاده کنیم نیاز به سرعت جابه جایی بازیکنان و سرعت انتقال توپ را داریم که بتوانیم قبل از اینکه دفاع حریف سازماندهی پیدا کند، از موقعیت‌ها استفاده کنیم و گل بزنیم و این موضوع کمتر در تیم ملی فوتبال دیده شده است.

کارشناس فوتبال درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که اگر انصاف داشته باشید از عملکرد تیم ملی فوتبال تعریف می‌کنید و ما ۴ کلین شیت کردیم، بیان کرد: به هر حال بحث انتقاد و تعریف از تیم ملی فوتبال نیست و ما واقعیتی که در زمین فوتبال هست را داریم می‌بینیم و بر مبنای آن تحلیل و تفسیر می‌کنیم. تیم ملی فوتبال در بازی اول با تیم کیپ ورد اولویت و رویکرد، بازی دفاعی داشت و توپ را به حریف داده بود و سعی کرد که فضا را ببندد که به نظرم خوب کار کرد. در این قسمت قضیه تدابیری که برای بازی اول داشتیم درست بوده است.

او ادامه داد: بازی دوم تیم ملی فوتبال برابر تیم ملی ازبکستان در تورنمنت العین امارات به فاز‌های مختلفی تقسیم شده بود و می‌توانیم بازی دوم را به زمان‌های ۱۵ الی ۲۰ دقیقه‌ای تبدیل کنیم. ما در خط جلو پرس خوبی می‌کردیم، اما وقتی توپ را می‌گرفتیم در انتقال توپ به خط حمله و ایجاد موقعیت گل خیلی موفق عمل نکردیم.

مازیار درباره اینکه چینش پنالتی زنان در بازی با ازبکستان درست بود، گفت: من در این باره خیلی اظهار نظر نمی‌کنم، چون انتخاب آماده‌ترین نفرات هم از لحاظ توان زدن ضربه پنالتی و هم اولویت زنندگان پنالتی وظیفه کادر فنی است و حتما برای کاری که انجام دادند، دلیلی داشتند که بدین شکل رفتار کردند.

کارشناس فوتبال درباره اینکه گفته می‌شود مهدی طارمی پنالتی زن های بازی ایران و ازبکستان در تورنمنت چهار جانبه امارات را انتخاب کرد، اظهار کرد: من راجع به بازیکنان به صورت شخصی صحبت نمی‌کنم، اما آنچه که روال کار هست این است که برای زدن ضربات پنالتی هم باید تمریناتی انجام شود و کادر فنی هم قاعدتا باید این انتخاب‌ها را داشته باشد و اگر بازی به ضربات پنالتی کشید باید لیست نفرات پنالتی زن در جیب سرمربی و کادر فنی وجود داشته باشد. اما اگر این داستان اتفاق افتاده است، من فکر می‌کنم تصمیم لازم در این باره گرفته شده باشد.

او درباره اینکه عملکرد تیم ملی ازبکستان در تورنمنت العین امارات را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم ملی ازبکستان به خاطر سرمایه گذاری‌هایی که در چند سال گذشته در فوتبال پایه و شکل فوتبالش در رده باشگاهی و ملی می‌کند، به این تیم می‌توانیم نمره قبولی بدهیم. مسلما تعویض سرمربی هم می‌تواند باعث انگیزه بازیکنان ازبکستان شود که می‌خواهند از آمدن سرمربی جدید استفاده کنند و خودشان را به او نشان بدهند تا بتوانند در ترکیب تیم در جام جهانی حاضر باشند و همه اینها باعث شده است که تیم ملی ازبکستان چند سالی هست چه در رده پایه و در چه در رده بزرگسال عملکرد قابل قبولی به نمایش می‌گذارد.

مازیار درباره اینکه جوانگرایی در تیم ملی فوتبال ایران صورت گرفت، بیان کرد: من جوانگرایی را به این شکل می‌توانم عنوان کنم که زمانی این‌ها در ترکیب اصلی تیم ملی بازی کنند درباره این موضوع می‌توانیم اظهار نظر کنیم. ما چند بازیکن آسیب دیده مثل سردار آزمون، قلی زاده و قایدی داشتیم که اینها در ترکیب تیم ملی نمی‌توانستند بازی کنند. وقتی همه بازیکنان آماده و در اختیار کادر فنی باشند، اما کادر فنی تصمیم بگیرد که از نفرات جوان استفاده کند، آن موقع می‌توانیم اسم این کار را جوانگرایی بگذاریم. البته در این چند بازی، کادر فنی سعی در جوان کردن ترکیب تیم ملی داشت و به نفرات جوان بازی داد و آنها را در مواقع لزوم امتحان کند. من تفکر کادر فنی در استفاده ازبازیکنان جوان در این چند بازی را مثبت می‌دانم.

کارشناس فوتبال درباره اینکه حضور گالیاردی مربی ایتالیایی می‌تواند در تیم ملی فوتبال تاثیرگذار باشد، گفت: در ادامه باید ببینیم و با یک الی ۲ جلسه تمرین خیلی این عملکرد مشخص نمی‌شود. این مربی باید مدتی در کنار تیم ملی فوتبال باشد و اردو‌ها و بازی‌هایی با حضور و تاثیر ایشان ببینیم و بعد از آن می‌توانیم اظهار نظر و قضاوت کنیم.

او درباره اینکه تیم ملی فوتبال با این شرایط موفق می‌شود، گفت: اولا همه تیم‌ها در جام جهانی با انگیزه می‌آیند همانطور که حریفان ما انگیزه دارند، ما هم انگیزه داریم. وقتی این مسائل مشخص می‌شود که ما ببینیم در زمان جام جهانی بازیکنانی که در اختیار داریم چگونه هستند. مثلا ما مدتی سردار آزمون و مهدی قایدی را به خاطر آسیب دیدگی در تیم باشگاهی شان در اختیار نداشتیم و محمد محبی هم در تورنمنت العین امارات آسیب دید. ما باید ببینیم در زمان جام جهانی کدامیک از بازیکنان را در اختیار داریم و چه نفراتی به عنوان لیست نهایی انتخاب می‌شوند و بعد از لحاظ شکل بازی آنها ما بتوانیم قضاوت کامل را داشته باشیم. اما در دیدار‌های تدارکاتی اخیر در برخی از قسمت‌ها عملکردمان خوب بوده و در قسمت‌های دیگر نیاز به کار بیشتر داریم.