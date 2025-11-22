باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - زهران ممدانی، شهردار منتخب شهر نیویورک روز جمعه به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت که نیویورکیها میخواهند مالیاتهایشان از «جنگهای بیپایان» به سمت رسیدگی به نیازهای فوری در داخل کشور هدایت شود.
ممدانی پس از دیدارش در دفتر بیضیشکل در کنار ترامپ به خبرنگاران در دفتر بیضیشکل گفت: «وقتی با نیویورکیهایی که نوامبر گذشته به رئیس جمهور رأی داده بودند، در خیابان هیلساید و جاده فوردهام صحبت کردم، از آنها پرسیدم چرا؟ بارها و بارها دو دلیل اصلی شنیدم. یکی اینکه آنها خواهان پایان جنگهای ابدی بودند و میخواستند به بحران هزینههای زندگی رسیدگی کنند.»
ممدانی پس از دیدارش در دفتر بیضیشکل، در حالی که در کنار ترامپ ایستاده بود، به خبرنگاران در دفتر بیضیشکل گفت: «من در مورد همدستی ایالات متحده در نسلکشی اسرائیل در نوار غزه صحبت کردهام و در مورد تأمین مالی آن توسط دولت خودمان صحبت کردهام.»
او افزود که بسیاری از نیویورکیها میخواهند پول مالیات آنها «به نفع نیویورکیها و توانایی آنها در تأمین کرامت اولیه صرف شود.»
ممدانی با برجسته کردن چالشهای اجتماعی رو به رشد شهر، خاطرنشان کرد که نیویورک در «نهمین سال متوالی است که بیش از ۱۰۰۰۰۰ کودک مدرسهای بیخانمان هستند» و افزود: «نیویورکیها نه تنها به رعایت حقوق بشر، بلکه به عمل به وعدههایی که دادهایم نیز نیاز مبرمی دارند.»
او گفت: «مردم از دیدن اینکه دلارهای مالیاتی ما صرف جنگهای بیپایان میشود، خسته شدهاند. من همچنین معتقدم که ما باید به حقوق بشر بینالمللی پایبند باشیم و میدانم که هنوز هم این حقوق نقض میشوند.»
ممدانی با «پربار» خواندن دیدار خود با ترامپ، افزود: «من از دیدار با رئیس جمهور قدردانی کردم، همانطور که او گفت، این یک دیدار پربار بود که بر مکانی برای تحسین و عشق مشترک، یعنی شهر نیویورک، متمرکز بود.»
او افزود: «ما درباره اجاره، مواد غذایی و آب و برق صحبت کردیم. درباره راههای مختلفی که مردم از خانههایشان بیرون رانده میشوند، صحبت کردیم.»
ممدانی، ۳۴ ساله، پس از شکست دادن فرماندار سابق اندرو کومو و جمهوریخواه کورتیس اسلیوا در اوایل این ماه، اولین شهردار مسلمان و آسیای جنوبی بزرگترین شهر آمریکا شد و با یک پلتفرم مترقی با محوریت مقرون به صرفه بودن و گسترش خدمات اجتماعی فعالیت کرد.
در طول مبارزات انتخاباتی، ترامپ بارها به این سوسیالیست دموکرات به عنوان یک «کمونیست» حمله کرد و تهدید کرد که در صورت پیروزی ممدانی، بودجه فدرال به نیویورک را کاهش خواهد داد.
با این حال، این دو مرد در دفتر بیضی شکل جلسه گرمی داشتند که آن را «پربار» توصیف کردند و ترامپ گفت: «هرچه او بهتر عمل کند، من خوشحالترم.»
