ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض فرصتی بی‌نظیر برای نمایش کیفیت، انسجام و رشد ورزش ایران در آوردگاه کشور‌های اسلامی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان سفیران اقتدار متشکل از ۱۹۱ ورزشکار در ۲۰ رشته ورزشی، با برنامه‌ریزی هدفمند، ارزیابی مستمر عملکرد و تمرکز بر آماده‌سازی علمی و کیفی، توانست ۲۹ مدال طلا، ۱۹ مدال نقره و ۳۳ مدال برنز کسب کند و در مجموع ۸۱ مدال به دست آورد. این دستاورد، ضمن تثبیت جایگاه سوم جدول مدالی و افزایش سهم طلای کشور به ۱۰.۷۴ درصد، نشان‌دهنده ارتقای کیفیت اعزام و اثربخشی ورزشکاران قهرمان ایران در این دوره از بازی‌ها محسوب می‌شود. همچنین حدود ۷۰ درصد ورزشکاران کاروان موفق به کسب مدال شدند که بیانگر کیفیت بالای اعزام و هدفمندی برنامه‌ریزی‌ها است.

ویژگی برجسته این دوره، درخشش بانوان ورزشکار ایران بود؛ بانوان ۳۸ درصد از مدال‌های طلا و ۴۱ درصد از کل مدال‌ها را به خود اختصاص دادند که نسبت به دوره قبل (۱۷ درصد) نشان‌دهنده گسترش عمق استعداد‌ها و پیشرفت قابل توجه ورزش زنان است. کاروان ایران در ۱۹ رشته از ۲۰ رشته اعزامی موفق به کسب مدال شد و در ۱۱ رشته به مدال طلا دست یافت؛ این آمار نمایانگر تنوع مدال‌آوری و کیفیت اعزام است.

از جمله دستاورد‌های تاریخی این دوره می‌توان به کسب ۸ مدال طلا توسط کشتی گیران دلاور کشورمان، کسب مدال تاریخی شنا و ثبت رکورد‌های درخشان، کسب مدال تاریخی هندبال دختران، عملکرد درخشان بانوان تنیس روی میز با کسب دو مدال طلا، کسب مدال‌های امیدوارکننده در دو و میدانی، درخشش تیم ملی کاراته دختران با کسب ۳ نشان طلا، عملکرد بی‌نظیر ورزشکاران ووشو، تلاش ماندگار و ارزشمند دختران موی تای، و همچنین درخشش دوباره ورزشکاران تیم‌های ملی فوتسال و والیبال و بویژه افتخارآفرینی ورزشکاران پارالمپیکی اشاره کرد.

این موفقیت حاصل تلاش بی‌وقفه ورزشکاران، مدیریت و برنامه‌ریزی فدراسیون‌ها، و همچنین پشتیبانی و حمایت عالیه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک است.

در این میان نباید منش اخلاقی و فرهنگی ورزشکاران اعزامی کاروان جمهوری اسلامی ایران، به ویژه احترام به پرچم و همبستگی با آرمان‌های اسلامی را از نظر دور داشت. بی‌تردید این رفتار‌های فرهنگی بخشی جدایی‌ناپذیر از موفقیت این کاروان فرهنگی محسوب می‌شود.

کمیته ملی المپیک ضمن قدردانی از وزارت ورزش و جوانان و تمامی فدراسیون‌های ورزشی اعلام می‌کند که این مسیر، امیدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش ایران و آماده‌سازی برای افتخارآفرینی در رویداد‌های پیش‌رو، از جمله بازی‌های آسیایی و المپیک ۲۰۲۸، خواهد بود.

برچسب ها: بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ، کاروان ایران ، بازی های کشور های اسلامی
خبرهای مرتبط
نتایج ورزشکاران ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی
هاشمیه متقیان در ریاض طلا گرفت/ زینب مرادی به نقره رسید
متقیان: فقط طلا می‌خواستم/ رکوردشکنی بماند برای سال بعد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نبرد فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز/ تیم‌های دسته پایین به دنبال خلق شگفتی
زمان دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتور
۳ جلسه محرومیت برای دیاز
استقلالی‌ها خواهان حضورم به عنوان مدیرعامل بودند/ دوست نداشتم به من «پرز» بگویند
بیانیه کمیته ملی المپیک پس از پایان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵
تیم ملی فوتبال در سرعت دادن به حمله دچار اشکالاتی است
مدال برنز برای تیم میکس پومسه/ مجموع مدال‌های ایران به ۱۳ رسید
صعود تیم ملی کبدی بانوان به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان
تنیس روی میز نوجوانان جهان؛ قرعه پسران ایران مشخص شد
ابوالوفایی: می‌خواستم با طلا روح مادرم را شاد کنم/ مدال برنز نتیجه روز‌های سخت من است
آخرین اخبار
تدبیر مجلس و فدراسیون برای مقابله با تبعیض آمریکا علیه فوتبال ایران
جام جهانی فوتسال بانوان؛ ملی‌پوشان ایران آماده دیدار با برزیل
طارمی برای بازی المپیاکوس آماده باش شد
سومین مدال پومسه با نایب قهرمانی مریم خدابنده؛ مدال‌های ایران به ۱۵ رسید
روند شکست‌ناپذیری استقلال با بازگشت ساپینتو ادامه دارد
ابوالوفایی: می‌خواستم با طلا روح مادرم را شاد کنم/ مدال برنز نتیجه روز‌های سخت من است
زمان دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتور
تنیس روی میز نوجوانان جهان؛ قرعه پسران ایران مشخص شد
۳ جلسه محرومیت برای دیاز
مدال برنز برای تیم میکس پومسه/ مجموع مدال‌های ایران به ۱۳ رسید
صعود تیم ملی کبدی بانوان به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان
بیانیه کمیته ملی المپیک پس از پایان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵
تیم ملی فوتبال در سرعت دادن به حمله دچار اشکالاتی است
نبرد فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز/ تیم‌های دسته پایین به دنبال خلق شگفتی
استقلالی‌ها خواهان حضورم به عنوان مدیرعامل بودند/ دوست نداشتم به من «پرز» بگویند
شطرنج‌باز دختر ایرانی با حجاب چادر بر روی سکوی جهانی
پیام وزیر ورزش و جوانان به کاروان «سفیران اقتدار»
استقلال ۲ - ۱ پادیاب/ صعود شاگردان ساپینتو به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
شروع موفق ایران در مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا
زارع هشتمین طلای کشتی ایران را ضرب کرد
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی؛ طلای روح‌الله رستمی در پاراوزنه‌برداری
قهرمان جهان، اسیر کشتی‌گیر ایرانی؛ آذرپیرا مقتدرانه طلایی شد
طلای ناب امامی در ریاض/ قاسمپور برنزی شد
امامی، آذرپیرا و زارع فینالیست شدند؛ قاسم‌پور در گروه بازنده‌ها
شکست دو نماینده جوجیتسو ایران در نخستین مبارزه
راهیابی سیمَکان جهرم به مرحله یک چهارم
شکست قاسم‌پور در اولین دور بازی‌های کشور‌های اسلامی