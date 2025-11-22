تیم میکس پومسه ایران را ترکیب مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده صاحب مدال برنز بازی‌های المپیک ناشنوایان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پومسه بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو تیم میکس ایران در مرحله نیمه نهایی با کسب امتیاز ۸.۰۸۳ تیمی و با شکست برابر نماینده چین از رسیدن به فینال باز ماند و صاحب مدال برنز شد.

ملی پوشان پومسه کشورمان تا ساعتی دیگر در بخش انفرادی برای کسب مدال طلا به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

هدایت تیم پسران برعهده مهدی صمدیان‌تبار و مربیگری تیم دختران برعهده فاطمه اسدپور است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: تیم میکس پومسه ، بازی های المپیک ناشنوایان ، فدراسیون ناشنوایان
خبرهای مرتبط
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو؛
ابوالوفایی: می‌خواستم با طلا روح مادرم را شاد کنم/ مدال برنز نتیجه روز‌های سخت من است
برگزاری مراسم هفته جهانی ناشنوایان با ابلاغ پیام تبریک رئیس جمهور توسط سخنگوی دولت
کسب ۱۸ مدال طلا توسط ورزشکاران ناشنوای اردبیل
در آستانه بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان؛
نکولعل‌آزاد: تعدادی از ورزشکاران المپیکی ما کارگر و در معرض اخراج هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نبرد فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز/ تیم‌های دسته پایین به دنبال خلق شگفتی
زمان دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتور
۳ جلسه محرومیت برای دیاز
استقلالی‌ها خواهان حضورم به عنوان مدیرعامل بودند/ دوست نداشتم به من «پرز» بگویند
بیانیه کمیته ملی المپیک پس از پایان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵
تیم ملی فوتبال در سرعت دادن به حمله دچار اشکالاتی است
مدال برنز برای تیم میکس پومسه/ مجموع مدال‌های ایران به ۱۳ رسید
صعود تیم ملی کبدی بانوان به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان
تنیس روی میز نوجوانان جهان؛ قرعه پسران ایران مشخص شد
ابوالوفایی: می‌خواستم با طلا روح مادرم را شاد کنم/ مدال برنز نتیجه روز‌های سخت من است
آخرین اخبار
تدبیر مجلس و فدراسیون برای مقابله با تبعیض آمریکا علیه فوتبال ایران
جام جهانی فوتسال بانوان؛ ملی‌پوشان ایران آماده دیدار با برزیل
طارمی برای بازی المپیاکوس آماده باش شد
سومین مدال پومسه با نایب قهرمانی مریم خدابنده؛ مدال‌های ایران به ۱۵ رسید
روند شکست‌ناپذیری استقلال با بازگشت ساپینتو ادامه دارد
ابوالوفایی: می‌خواستم با طلا روح مادرم را شاد کنم/ مدال برنز نتیجه روز‌های سخت من است
زمان دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتور
تنیس روی میز نوجوانان جهان؛ قرعه پسران ایران مشخص شد
۳ جلسه محرومیت برای دیاز
مدال برنز برای تیم میکس پومسه/ مجموع مدال‌های ایران به ۱۳ رسید
صعود تیم ملی کبدی بانوان به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان
بیانیه کمیته ملی المپیک پس از پایان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵
تیم ملی فوتبال در سرعت دادن به حمله دچار اشکالاتی است
نبرد فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز/ تیم‌های دسته پایین به دنبال خلق شگفتی
استقلالی‌ها خواهان حضورم به عنوان مدیرعامل بودند/ دوست نداشتم به من «پرز» بگویند
شطرنج‌باز دختر ایرانی با حجاب چادر بر روی سکوی جهانی
پیام وزیر ورزش و جوانان به کاروان «سفیران اقتدار»
استقلال ۲ - ۱ پادیاب/ صعود شاگردان ساپینتو به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
شروع موفق ایران در مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا
زارع هشتمین طلای کشتی ایران را ضرب کرد
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی؛ طلای روح‌الله رستمی در پاراوزنه‌برداری
قهرمان جهان، اسیر کشتی‌گیر ایرانی؛ آذرپیرا مقتدرانه طلایی شد
طلای ناب امامی در ریاض/ قاسمپور برنزی شد
امامی، آذرپیرا و زارع فینالیست شدند؛ قاسم‌پور در گروه بازنده‌ها
شکست دو نماینده جوجیتسو ایران در نخستین مبارزه
راهیابی سیمَکان جهرم به مرحله یک چهارم
شکست قاسم‌پور در اولین دور بازی‌های کشور‌های اسلامی