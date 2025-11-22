باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای پومسه بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو تیم میکس ایران در مرحله نیمه نهایی با کسب امتیاز ۸.۰۸۳ تیمی و با شکست برابر نماینده چین از رسیدن به فینال باز ماند و صاحب مدال برنز شد.
ملی پوشان پومسه کشورمان تا ساعتی دیگر در بخش انفرادی برای کسب مدال طلا به مصاف رقبای خود خواهند رفت.
هدایت تیم پسران برعهده مهدی صمدیانتبار و مربیگری تیم دختران برعهده فاطمه اسدپور است.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.