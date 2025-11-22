لوئیز دیاز پس از کارت قرمزش مقابل پاری سن ژرمن به مدت سه جلسه از همراهی تیمش محروم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از مهم‌ترین بازی‌های این فصل لیگ قهرمانان اروپا، پاری‌سن‌ژرمن و بایرن مونیخ به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری دو بر یک مونیخی‌ها به پایان رسید.

در دقیقه ۴۵ این دیدار، صحنه‌ای جنجالی رقم خورد؛ لوئیس دیاز با تکلی خشن روی پای اشرف حکیمی مرتکب خطا شد. داور ابتدا با نشان دادن کارت زرد از خطا گذشت، اما پس از بازبینی صحنه با VAR تصمیمش را تغییر داد و دیاز را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، حکیمی نتوانست به بازی ادامه دهد و در حالی که از شدت درد اشک می‌ریخت، زمین را ترک کرد.

یوفا تشخیص داد که دیاز با تکل خود روی اشرف حکیمی مرتکب حرکت خشن شده است.

این بازیکن کلمبیایی اکنون سفر بایرن به آرسنال در روز چهارشنبه و همچنین دیدار‌های خانگی با اسپورتینگ لیسبون (۹ دسامبر) و یونیون سن ژیلواز (۲۱ ژانویه) را از دست خواهد داد.

بایرن در حال حاضر با حداکثر امتیاز از چهار بازی در صدر جدول لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد.

دیاز که تابستان امسال از لیورپول به بایرن مونیخ پیوست، در ۱۷ بازی اول خود ۱۱ گل و ۷ پاس گل داده است و یکی از بهترین‌های این فصل فوتبال اروپا بوده است.

منبع: ایسنا