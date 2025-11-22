بازیکن ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس خود را آماده دیدار امشب در سوپر لیگ یونان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - لیست بازیکنان تیم فوتبال المپیاکوس برای دیدار با آترومیتوس در هفته یازدهم سوپر لیگ یونان اعلام شد و نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی این تیم، در فهرست نفرات دعوت‌شده به چشم می‌خورد. در همین حال، سایت یونانی «thrylos۲۴» گزارش داد که برونو اونیه‌مائچی در این مسابقه در فهرست تیم قرار ندارد و این تصمیم به دنبال ارزیابی فنی خوسه لوئیس مندیلیبار اتخاذ شده است.

طبق این گزارش، غیبت برونو در اردوی المپیاکوس مورد توجه قرار گرفت. مندیلیبار که شناخت کاملی از توانایی‌های بازیکنان دارد، تصمیم گرفت مدافع نیجریه‌ای خود را به دلیل ارزیابی کلی از عملکرد او و همچنین سفر‌های اخیرش همراه با تیم ملی، در فهرست قرار ندهد.

این تصمیم هیچ ارتباطی به عملکرد برونو در زمین مسابقه ندارد و بیشتر با هدف ایجاد تعادل میان بازیکنان و مدیریت فشار بدنی آنها اتخاذ شده است.

در فهرست دیدار مقابل آترومیتوس، بازیکنانی همچون رودینه‌ای، ال‌کعبی، اورتگا، مانسا و طارمی حضور دارند. در مقابل، برونو که در این فصل ۷ بازی و ۳۶۷ دقیقه برای المپیاکوس به میدان رفته، به دلیل نمایش‌های خوب اورتگا در هفته‌های اخیر جایگاه خود را در رقابت برای حضور در ترکیب اصلی از دست داده است. او این مسابقه را از بیرون زمین دنبال می‌کند تا برای بازگشت قدرتمند در بازی‌های آینده آماده باشد.

مندیلیبار با این تصمیم نشان داد که برنامه‌ریزی او بر پایه نگاه کلی به تیم، ارزیابی فرم بازیکنان، شرایط سفر‌ها و نیاز‌های فنی است و نه بر اساس عملکرد لحظه‌ای.

تیم فوتبال المپیاکوس شامگاه شنبه اول آذر از ساعت ۲۱:۳۰ به مصاف آترومیتوس می‌رود؛ دیداری که در شرایطی برگزار می‌شود که المپیاکوس صدرنشین لیگ است و آترومیتوس جایگاه دهم جدول را در اختیار دارد.

