فرماندار سرخس گفت: به طور متوسط در شرایط عادی روزانه ۳۹ میلیون مترمکعب و در ایام اوج مصرف (پیک) ۵۹ میلیون متر مکعب گاز در این شهرستان تولید می شود که معادل هشت درصد گاز کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار سرخس گفت: به طور متوسط در شرایط عادی روزانه ۳۹ میلیون مترمکعب و در ایام اوج مصرف (پیک) ۵۹ میلیون متر مکعب گاز در این شهرستان تولید، پالایش و به شبکه سراسری گاز کشور تزریق می شود که معادل هشت درصد گاز کشور است.

مجید بیکی افزود: طی حدود هشت ماه گاز در چاه‌ها ذخیره شده و در چهار ماه اوج مصرف این فرآورده به شبکه اصلی تزریق می شود و ظرفیت تولید روزانه به ۵۹ میلیون مترمکعب می رسد.

وی گفت: در حال حاضر گاز از سه میدان گازی گنبدلی، مزداوند و دولت آباد برداشت شده و در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد فرآوری می شود.

بیکی با بیان اینکه فقط میدان گازی دولت آباد با ترکمنستان مشترک است، اظهار کرد: هیچ میدان گازی مشترک دیگری با ترکمنستان در این شهرستان وجود ندارد و سال آینده نیز بهره برداری از میدان گازی جدید توس آغاز خواهد شد.

فرماندار سرخس عنوان کرد: حفر چاه در میدان گازی جدید توس، سال قبل آغاز شده و هم اکنون نیز در حال انجام است و خط انتقال آن به پالایشگاه نیز تکمیل شده و بهره برداری از این میدان گازی روزانه سه میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز در شهرستان و کشور اضافه خواهد کرد.

بیکی با بیان اینکه هم اکنون ۹۴ درصد جمعیت روستایی شهرستان از نعمت گاز برخوردارند، افزود: عملیات گازرسانی به چهار روستای دیگر تا پایان سال تکمیل می شود و این شاخص به حدود ۹۷ درصد می رسد.

وی گفت: هزینه گازرسانی به چند روستای باقی مانده که برخی کمتر از ۲۰ خانوار جمعیت دارند، بالاتر از سرانه تعریف شده توسط شرکت گاز است از این‌رو در حال حاضر بودجه ای برای گازرسانی به آنها تامین نشده است.

منبع: ایرنا