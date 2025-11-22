باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، سیدصادق ابوالوفایی کشتی گیر وزن ۶۰ کیلوگرم تیم ملی فرنگی ایران پس از کسب مدال برنز این رشته در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان به سختی‌هایی که برای رسیدن به این مدال متحمل شده اشاره کرد و گفت: روز‌های بسیار سختی را پشت سر گذاشتم. از مدت‌ها قبل تمام هدفم این بود که در المپیک مدال بگیرم و پرچم کشورم را بالا ببرم.

وی با اشاره به انگیزه شخصی‌اش برای کسب بهترین نتیجه خاطرنشان کرد: دوست داشتم با گرفتن مدال طلا آن را به روح مادرم تقدیم کنم. تمام وجودم را برای رسیدن به این هدف گذاشتم، اما قسمت نشد و همین مدال برنز را هم به مادرم تقدیم می‌کنم.

ابوالوفایی درباره سطح رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک نیز گفت: رقبا بسیار قدرتمند بودند و از نظر بدنی و فنی فشار زیادی وجود داشت. وقتی شانس رسیدن به فینال از دستم رفت تمام تمرکزم را گذاشتم که حداقل دست خالی برنگردم و خوشبختانه توانستم به مدال برنز برسم.

وی افزود: از اینکه توانستم برای کشورم افتخارآفرینی کنم خوشحالم. درست است که مدالم طلا نشد، اما برنز هم برایم شیرینی خاصی دارد، چون نتیجه پشتکار و روز‌های دشواری است که پشت سر گذاشتم.

نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان همچنین از مجموعه عوامل همراه خود قدردانی کرد و گفت: از فدراسیون، انجمن و همه مربیان و کادر فنی که در این مسیر کنارم بودند تشکر می‌کنم. بدون حمایت و راهنمایی آنها رسیدن به این مدال ممکن نبود.