واحد صنفی بوجاری برنج در بابل به دلیل تخلیط برنج خارجی و داخلی به پرداخت ۴ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - محمد نجفی رئیس اداره تعزیرات حکومتی بابل گفت: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی بابل به پرونده تخلیط برنج خارجی و داخلی به ارزش یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متصدی واحد بوجاری برنج را به پرداخت چهارمیلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجفی گفت: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از واحد بوجاری برنج در شهرستان بابل گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.