تمرین بدنسازی تیم ملی فوتسال زنان ایران پیش از دیدار برابر برزیل در مسابقات جام جهانی فیلیپین برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان فوتسال امروز تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی خود را در سالن جیم محل اقامت برگزار کردند.

بازیکنان پیش از ورود به زمین، تمرینات آمادگی اولیه انجام دادند و سپس تحت نظر کادر فنی، مجموعه‌ای از تمرینات سرعتی، چابکی و تقویت توان بدنی را پشت سر گذاشتند.

بازیکنان در این جلسه تمرینی با روحیه‌ای بالا، انگیزه زیاد و تمرکز کامل حاضر شدند و آمادگی خوبی از خود نشان دادند.

این تمرین در حالی برگزار شد که تیم ملی فردا (یکشنبه) در اولین دیدار خود در جام جهانی مقابل تیم قدرتمند جهان، برزیل به میدان می‌رود.

جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ - فیلیپین از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر در قالب چهار گروه چهار تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذرماه به مصاف برزیل می‌روند.

یکشنبه ۲آذر

برزیل - ایران، ساعت ۱۵

چهارشنبه ۵ آذر

پاناما - ایران، ساعت ۱۳:۳۰

شنبه ۸ آذر

ایران - ایتالیا، ساعت ۱۲:۳۰

اولین روز (جمعه ۳۰ آبان) از مسابقات جام جهانی فوتسال بانوان برگزار شد که نتایج زیر به دست آمد:

لهستان با رقابت برابر میزبان جام جهانی فوتسال این تیم را با نتیجه ۶ بر صفر و آرژانتین نیز با ۶ گل مراکش را شکست داد.

امروز شنبه یکم آذر ماه دیدار‌های زیر برگزار می‌شود:

کلمبیا - کانادا، ساعت ۱۳:۳۰

اسپانیا - تایلند، ساعت ۱۵:۳۰

