رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با حضور در محل آتش‌سوزی جنگل الیت چالوس از مناطق آسیب‌دیده بازدید و سپس در جلسه ستاد مدیریت بحران برای بررسی راهکار‌های فوری مهار حریق شرکت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی بروز آتش‌سوزی در جنگل الیت شهرستان چالوس، شینا انصاری با حضور در محل حادثه، از بخش‌های آسیب‌دیده بازدید و در جریان آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق و اقدامات اجرایی نیرو‌های امدادی و واحد‌های تخصصی قرار گرفت.

پس از این بازدید میدانی، جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور واستاندار مازندران برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بررسی وضعیت منطقه، درباره راهکار‌های فوری جهت مهار کامل حریق، جلوگیری از گسترش خسارات و ارتقای توان عملیاتی نیرو‌های امدادی تصمیم‌گیری شد.

شینا انصاری در جلسه ستاد مدیریت بحران در روستای الیت گفت: دو فروند هواپیمای اطفای حریق از ترکیه به همراه یک بالگرد و هشت نیروی متخصص امروز به منطقه اعزام می‌شود.

وی افزود: سفارت ایران در روسیه نیز رایزنی‌هایی انجام داده که در صورت نیاز از این ظرفیت و امکانات تخصصی این کشور نیز استفاده شود.

مسئولان حاضر در جلسه بر ضرورت هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز و تسریع در روند کنترل و مهار آتش‌سوزی تأکید کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: جنگل‌های هیرکانی ، آتش‌سوزی جنگل ، رئیس سازمان محیط زیست
خبرهای مرتبط
رایزنی بین‌المللی برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس
رئیس سازمان محیط زیست:
بدون همراهی مردم بر بحران‌های زیست‌محیطی فائق نمی‌شویم
سوخت یورو ۴ در شهرستان‌های استان تهران توزیع می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۰۱ آذر ۱۴۰۴
پول برای مسافرت به برزیل هست اما برای خرید تجهیزات اطفاع حریق نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۱ آذر ۱۴۰۴
بعد نابودی تهران اینبار شمال؟
۰
۰
پاسخ دادن
رایزنی بین‌المللی برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس
گذشت عجیب فرزندان از اتهام پدر
درخواست دیه در پرونده مرگ ۲ ایرانی در خاک عراق
وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت در اولین روز از آذر ماه
هرگونه دستکاری پلاک وسیله نقلیه جرم است
هوای پایتخت آلوده است/ امسال تهران چند روز هوای پاک داشت؟
آزادی ۵۵ زندانی در جریان اجرای طرح پایش زندانیان
ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های الیت چالوس
رایزنی با روسیه و ترکیه برای مهار آتش الیت
ترک‌فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت «جرم» است
آخرین اخبار
افزایش آلودگی هوای تهران با بروز وارونگی دما
۱۲ سورتی پرواز بالگرد‌های هلال‌احمر برای اطفای حریق جنگل‌های الیت چالوس
رایزنی با روسیه و ترکیه برای مهار آتش الیت
فرصت‌های جدیدی برای اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی در استان تهران وجود دارد
ترک‌فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت «جرم» است
آیین فاطمی «نذر مادری» با پخت سمنو، نماز باران و اجتماع فاطمی در تهران برگزار می‌شود
ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۸ استان
انعقاد تفاهم‌نامه برای اشتغال مددجویان ترخیص‌یافته از یاورشهر‌ها در شهرداری تهران
هرگونه دستکاری پلاک وسیله نقلیه جرم است
درخواست دیه در پرونده مرگ ۲ ایرانی در خاک عراق
ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های الیت چالوس
گذشت عجیب فرزندان از اتهام پدر
هوای پایتخت آلوده است/ امسال تهران چند روز هوای پاک داشت؟
آزادی ۵۵ زندانی در جریان اجرای طرح پایش زندانیان
وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت در اولین روز از آذر ماه
رایزنی بین‌المللی برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس
از اول تا پنجم آذر طرح زوج و فرد از درب منازل تهرانی‌ها اجرا می‌شود
مدارس استان تهران تعطیل نیست؛ مهد‌های کودک و پیش دبستانی تعطیل است
بدون همراهی مردم بر بحران‌های زیست‌محیطی فائق نمی‌شویم
۳ بالگرد هلال‌احمر به عملیات اطفای حریق منطقه جنگلی الیت پیوستند
در اوج آلودگی، شاخص آلاینده هوای تهران خطا داد
کارت امید مادر تا ۲ سالگی نوزاد ماهانه ۲۰ میلیون ریال شارژ می‌شود
شهید اوج بندگی و مهاجر الی‌الله است
یک‌طرفه شدن چالوس برای تخلیه بار ترافیکی از ساعت ۱۳ امروز