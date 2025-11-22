باشگاه خبرنگاران جوان - در پی بروز آتش‌سوزی در جنگل الیت شهرستان چالوس، شینا انصاری با حضور در محل حادثه، از بخش‌های آسیب‌دیده بازدید و در جریان آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق و اقدامات اجرایی نیرو‌های امدادی و واحد‌های تخصصی قرار گرفت.

پس از این بازدید میدانی، جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور واستاندار مازندران برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بررسی وضعیت منطقه، درباره راهکار‌های فوری جهت مهار کامل حریق، جلوگیری از گسترش خسارات و ارتقای توان عملیاتی نیرو‌های امدادی تصمیم‌گیری شد.

شینا انصاری در جلسه ستاد مدیریت بحران در روستای الیت گفت: دو فروند هواپیمای اطفای حریق از ترکیه به همراه یک بالگرد و هشت نیروی متخصص امروز به منطقه اعزام می‌شود.

وی افزود: سفارت ایران در روسیه نیز رایزنی‌هایی انجام داده که در صورت نیاز از این ظرفیت و امکانات تخصصی این کشور نیز استفاده شود.

مسئولان حاضر در جلسه بر ضرورت هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز و تسریع در روند کنترل و مهار آتش‌سوزی تأکید کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست