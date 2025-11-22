سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته حقوقی مشترک مجلس و فدراسیون فوتبال برای پیگیری تبعیض آمریکا علیه فوتبال ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، روح الله لک علی آبادی درباره حضور مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ و عدم همکاری دولت آمریکا برای صدور ویزای اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت: اقدام دولت آمریکا درباره اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که با دعوت فیفا بوده است، غیرورزشی، غیرمنصفانه و خلاف شعار‌های جهانی فوتبال است.

وی ادامه داد: متأسفانه دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آن کشور، برخلاف شعار‌های جهانی مبنی بر غیرسیاسی بودن ورزش، رویکردی کاملاً سیاسی را در قبال فوتبال و ورزش ایران در پیش گرفته‌اند. یکی از مصادیق آن، ایجاد محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در صدور ویزای اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است، به طوری که علی‌رغم پیگیری‌های زیاد، هنوز ویزا صادر نشده است.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: ورزش و به‌خصوص فوتبال، پیام‌آور صلح است و جامعه جهانی همواره تلاش کرده است این حوزه را از تنش‌های سیاسی دور نگاه دارد، اما اقدامات اخیر دولت آمریکا نشان می‌دهد برخی سیاستمداران همچنان دنبال بهره‌برداری سیاسی از ورزش هستند و این موضوع موجب نگرانی جامعه ورزش ایران شده است.

لک علی آبادی ادامه داد: انتظار ما از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، این است که از هم اکنون با جدیت موضوع را از مسیر‌های حقوقی و دیپلماتیک پیگیری کند. نباید اجازه دهیم این فشار‌ها و حاشیه‌سازی‌ها بر روحیه ورزشکاران ما اثر منفی بگذارد. بُعد روانی در مسابقاتی بزرگ مانند جام جهانی بسیار مهم است و هر اقدامی که ورزشکاران ما را تضعیف کند، خلاف اصول ورزشی و انسانی است.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ضروری است یک کمیته حقوقی منسجم و مشترک میان مجلس شورای اسلامی و فدراسیون فوتبال تشکیل شود. این کمیته مأموریت دارد رفتار تبعیض‌آمیز دولت آمریکا را به‌صورت دقیق بررسی کرده و در صورت لزوم، تنظیم لایحه، ارائه شکایت رسمی و پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی را دنبال کند.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و تمرکز ملی‌پوشان برابر فشار‌های بیرونی گفت: بخش مهمی از آمادگی تیم ملی برای حضور در جام جهانی، به ثبات روحی و روانی بازیکنان وابسته است. ما اجازه نمی‌دهیم اقدامات سیاسی آمریکا بر شرایط و عملکرد ورزشکاران ایرانی تأثیر منفی بگذارد.

وی در پایان تصریح کرد: جام جهانی سال آینده فرصتی برای رساندن پیام صلح ملت ایران به جهان است. مجلس شورای اسلامی در کنار فدراسیون فوتبال قرار دارد و از همه ظرفیت‌های قانونی و رسانه‌ای برای دفاع از حقوق ورزش ایران استفاده خواهد کرد. رفتار اخیر دولت آمریکا در تناقض کامل با روح ورزش و اصول غیرسیاسی بودن رقابت‌های بین‌المللی است.

