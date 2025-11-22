باشگاه خبرنگاران جوان - حسن ظهرابی امروز در بازدید از منطقه حفاظت‌شده دربند مشکول ضمن اشاره به اهیمت حفاظتی این منطقه از وضعیت جمعیت و زیستگاه گونه‌های شاخص منطقه از جمله کل و بز، پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و کفتار راه‌راه بررسی میدانی به عمل آورد.

او بر به‌کارگیری روش‌های نوین پایش هوشمند در رصد مستمر حیات‌وحش تأکید کرد و افزود: اجرای طرح‌های پایشی دقیق، نقش مهمی در شناسایی روند‌های جمعیتی، کاهش تعارضات بین انسان و حیات‌وحش و بهبود مدیریت مناطق تحت حفاظت دارد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به برخی مشکلات و چالش‌های موجود، بر ضرورت جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها در اثر اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: هرگونه فعالیت توسعه‌ای باید با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام شود.

ظهرابی بر تأمین خودرو‌های کمک‌دار برای یگان حفاظت و کارکنان محیط زیست استان تاکید کرد و ادامه داد: فرسودگی ناوگان فعلی یکی از موانع اصلی در کنترل و پایش مستمر مناطق بوده که در این راستا نوسازی تجهیزات حفاظتی و به‌روزرسانی ملموس یگان حفاظت ضرورت دارد.

او افزود:موضوع الحاق محدوده‌ای به وسعت ۴۰۰۰ هکتار به منطقه حفاظت‌شده دربند مشکول بررسی شد که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح حفاظتی و اتصال کریدور‌های زیستگاهی ایفا کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه روند اجرای طرح راست‌آزمایی سرشماری پستانداران شاخص با مشارکت استان‌های معین مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: این برنامه گامی موثر در استانداردسازی شیوه‌های سرشماری و ارتقای دقت داده‌های جمعیتی گونه‌های ارزشمند است.

ظهرابی طرح پایلوت پایش هوایی حیات‌وحش با پهپاد را یکی از رویکرد‌های مهم سازمان در استفاده از فناوری‌های نوین دانست و بر توسعه آن در سایر مناطق کشور تأکید کرد.

همچنین از اثر طبیعی ملی درختان فسیلی شیخ محمدلو نیز بازدید به عمل آمد که ظهرابی در این بازدید گفت: امر حفاظت از این درختان با مشارکت جوامع محلی بسیار اهمیت دارد.

کیومرث سفیدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز در این بازدید‌ها اظهار کرد: تلاش ما بر این است که روش‌های نوین پایش و سامانه‌های هوشمند در تمامی مناطق حفاظت‌شده استان مورد استفاده قرار گیرد تا بتوانیم مدیریت علمی، دقیق و مبتنی بر داده را در سطح استان گسترش دهیم.

منبع: محیط زیست