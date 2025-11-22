معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر به‌کارگیری روش‌های نوین پایش هوشمند در رصد مستمر حیات‌وحش تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن ظهرابی امروز در بازدید از منطقه حفاظت‌شده دربند مشکول ضمن اشاره به اهیمت حفاظتی این منطقه از وضعیت جمعیت و زیستگاه گونه‌های شاخص منطقه از جمله کل و بز، پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و کفتار راه‌راه بررسی میدانی به عمل آورد.

او بر به‌کارگیری روش‌های نوین پایش هوشمند در رصد مستمر حیات‌وحش تأکید کرد و افزود: اجرای طرح‌های پایشی دقیق، نقش مهمی در شناسایی روند‌های جمعیتی، کاهش تعارضات بین انسان و حیات‌وحش و بهبود مدیریت مناطق تحت حفاظت دارد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به برخی مشکلات و چالش‌های موجود، بر ضرورت جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها در اثر اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: هرگونه فعالیت توسعه‌ای باید با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام شود.

ظهرابی بر تأمین خودرو‌های کمک‌دار برای یگان حفاظت و کارکنان محیط زیست استان تاکید کرد و ادامه داد: فرسودگی ناوگان فعلی یکی از موانع اصلی در کنترل و پایش مستمر مناطق بوده که در این راستا نوسازی تجهیزات حفاظتی و به‌روزرسانی ملموس یگان حفاظت ضرورت دارد.

او افزود:موضوع الحاق محدوده‌ای به وسعت ۴۰۰۰ هکتار به منطقه حفاظت‌شده دربند مشکول بررسی شد که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح حفاظتی و اتصال کریدور‌های زیستگاهی ایفا کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه روند اجرای طرح راست‌آزمایی سرشماری پستانداران شاخص با مشارکت استان‌های معین مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: این برنامه گامی موثر در استانداردسازی شیوه‌های سرشماری و ارتقای دقت داده‌های جمعیتی گونه‌های ارزشمند است.

ظهرابی طرح پایلوت پایش هوایی حیات‌وحش با پهپاد را یکی از رویکرد‌های مهم سازمان در استفاده از فناوری‌های نوین دانست و بر توسعه آن در سایر مناطق کشور تأکید کرد.

همچنین از اثر طبیعی ملی درختان فسیلی شیخ محمدلو نیز بازدید به عمل آمد که ظهرابی در این بازدید گفت: امر حفاظت از این درختان با مشارکت جوامع محلی بسیار اهمیت دارد.

کیومرث سفیدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز در این بازدید‌ها اظهار کرد: تلاش ما بر این است که روش‌های نوین پایش و سامانه‌های هوشمند در تمامی مناطق حفاظت‌شده استان مورد استفاده قرار گیرد تا بتوانیم مدیریت علمی، دقیق و مبتنی بر داده را در سطح استان گسترش دهیم.

منبع: محیط زیست

برچسب ها: منطقه دربند مشکول خلخال ، حیات وحش ، تخریب محیط زیست
خبرهای مرتبط
آق‌داغ خلخال؛ قلمرو پلنگ ایرانی
انجام سرشماری پاییزه در زیستگاه‌های جنوب استان اردبیل
آمار گونه‌های جانوری در منطقه حفاظت شده آق‌داغ خلخال افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال ۵۰ میلیون مترمکعب آب سد شهریار به دشت اردبیل
پنج زندانی زن در استان اردبیل چشم انتظار کمک خیرین هستند
گسترش سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در فندقلو
به‌کارگیری روش‌های نوین پایش هوشمند در رصد مستمر حیات‌وحش
برداشت ۳۵ هزار تُن پنبه از مزارع استان اردبیل
آخرین اخبار
به‌کارگیری روش‌های نوین پایش هوشمند در رصد مستمر حیات‌وحش
برداشت ۳۵ هزار تُن پنبه از مزارع استان اردبیل
پنج زندانی زن در استان اردبیل چشم انتظار کمک خیرین هستند
گسترش سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در فندقلو
انتقال ۵۰ میلیون مترمکعب آب سد شهریار به دشت اردبیل
جاده خلخال - منجیل در حال احداث است