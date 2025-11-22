غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی گفت: به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد فردا نیز به صورت غیر حضوری برقرار خواهد بود.

باشگاه خبرنگارن جوان - غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی گفت: به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد فردا نیز به صورت غیر حضوری برقرار خواهد بود.

او افزود: با تصمیم گیری های انجام شده و به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد و برخی نقاط دیگر تعطیل و دانش آموزان به صورت غیرحضوری آموزش را دنبال خواهند کرد.

تصمیم گیری این بود که مدارس مشهد امروز (شنبه) و فردا (یکشنبه) تعطیل شوند و ادارات دایر خواهند بود و مشکلی در این زمینه نداریم چرا که بیشترین گسترش بر اساس برآوردها در بین دانش آموزان و مدارس بوده است و آنها غیرحضوری هستند.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، شیوع آنفلوانزا
خبرهای مرتبط
گرمابخشی به خانه‌های سرد ساکنان پایان خط گاز شمال‌شرق
تمامی مدارس سرخس به دلیل هجوم ریزگردها در نوبت عصر تعطیل شد
مدارس درگز روز یکشنبه به دلیل برودت هوا تعطیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرخس گوشه کار تولید گاز کشور را گرفت
مدارس مشهد ۲ آذرماه غیرحضوری شد
آخرین اخبار
مدارس مشهد ۲ آذرماه غیرحضوری شد
سرخس گوشه کار تولید گاز کشور را گرفت
شیوع آنفلوانزا مدارس مشهد و چند شهرستان خراسان رضوی را تعطیل کرد