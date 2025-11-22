باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش و جوانان به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن هفته بسیج، فرصت دوبارهای است برای یادآوری حقیقتی روشن؛ اینکه روحیه بسیجی، تنها یک عنوان نیست، بلکه روشی برای زیستن، تلاشکردن و ساختن فردا است. در ورزش نیز این روحیه، بیش از هر چیز در تعهد، جوانمردی، پشتکار و مسئولیتپذیری جلوه پیدا میکند؛ همان ارزشهایی که امروز بخش مهمی از سرمایه اخلاقی ورزش کشور را شکل میدهد.
مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش و جوانان، این هفته را به همه ورزشکاران بسیجی—از قهرمانان ملی تا مربیان، داوران، جوانانی که در سالنها و زمینهای ورزشی با سختکوشی مسیر پیشرفت را دنبال میکنند—و همچنین به مدیران و دستاندرکاران ورزش کشور که با تلاش و برنامهریزی اثرگذار، زمینهساز رشد و تعالی ورزش هستند، صمیمانه تبریک میگوید. ورزشکارانی که پیروزی را فقط در نتیجه نمیبینند، بلکه در اخلاق، رفتار و اثرگذاری اجتماعی نیز آن را جستوجو میکنند.
در این ایام، با احترام و افتخار یاد شهدا، جانبازان و آزادگان ورزشکار را گرامی میداریم؛ پیشگامانی که ثابت کردند میدان ورزش و میدان دفاع از کشور، هر دو به روحیه ایستادگی، انضباط، صداقت و مسئولیتپذیری نیاز دارد. نام و راه آنان، چراغی است برای نسلی که امروز پرچم ورزش ایران را بر دوش دارد.
امید است با همافزایی جامعه بزرگ ورزش و ظرفیتهای گسترده بسیج، مسیر رشد جوانان، توسعه ورزش همگانی و تقویت قهرمانی کشور بیش از گذشته هموار شود؛ مسیری که در آن توانایی، اخلاق و خدمت به مردم در کنار هم معنا پیدا میکند.