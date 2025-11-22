باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای خطاب به فرود عسگری رئیس کل گمرک، به تشریح وضعیت اخیر گمرکات اجرایی و مشکلات ایجادشده برای صادرات کالاهای فاسدشدنی پرداخت و اقدامات انجام‌شده از سوی این سازمان را یادآور شد.

دهقان‌دهنوی در این نامه تأکید کرده است که بر اساس بخشنامه ۲۴ تیر ۱۴۰۴، تمامی دارندگان کارت بازرگانی بدون رتبه‌بندی (فاقد سابقه صادراتی) موظف بوده‌اند از ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ برای صادرات کالا، ضمانت‌نامه بانکی ارائه کنند. به گفته او، این بخشنامه به‌صورت رسمی و عمومی اطلاع‌رسانی شده بود.

وی در ادامه توضیح داده است که به دلیل عدم توجه برخی صادرکنندگان به این بخشنامه و گزارش‌های مربوط به توقف خروج کالاهای فاسدشدنی در گمرکات اجرایی، سازمان توسعه تجارت اجرای این بخشنامه را دو بار و هر بار به مدت دو هفته به تعویق انداخت تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. با این حال، اجرای آن نهایتاً از اول مهر ۱۴۰۴ قطعی و عملیاتی شد.

دهقان‌دهنوی همچنین یادآور شده است که طبق بخشنامه ۳۰ شهریور، امکان اهلیت‌سنجی توسط اتاق‌های بازرگانی و اعطای سقف صادراتی بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی نیز فراهم شده و این موضوع به رئیس اتاق بازرگانی ایران ابلاغ شده است.

او در بخش دیگری از نامه خاطرنشان کرده که با رفع نواقص فنی سرویس‌های تبادلی در روزهای اخیر، مشکلات فعلی در گمرکات اجرایی ناشی از اجرای کامل و دقیق همین بخشنامه است.

مهلت دوباره برای صادرات بدون ضمانت‌نامه

رئیس سازمان توسعه تجارت با هدف «مدیریت وضعیت موجود» اعلام کرده است: کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی بدون تودیع ضمانت‌نامه بانکی می‌توانند تا سقف ۵۰ هزار دلار و فقط تا پایان روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ اقدام به صادرات کالا کنند. وی تأکید کرده است که این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

دستور به گمرک: فوری اطلاع‌رسانی کنید

دهقان‌دهنوی در پایان از رئیس کل گمرک خواسته است که با قید فوریت، این موضوع در تمامی گمرکات اجرایی به هر شکل ممکن - شامل نصب بنر، صدور اطلاعیه و سایر روش‌های اطلاع‌رسانی - به صادرکنندگان اعلام شود تا از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

