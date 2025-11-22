سرمربی تیم ملی فیتنس کشورمان در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ از آمادگی کامل ورزشکاران ایرانی برای حضور در این رقابت‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ اشکان متقیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: با توجه به مدت زمان باقی‌مانده تا مسابقات جهانی، شرایط ورزشکاران ایران بسیار خوب است. ما شش نماینده از کشورمان در رشته فیت مدل داریم و با کمک‌های آقای ایرج عرب سرپرست فدراسیون و پیگیری‌های آقای قلی‌زاده سرپرست کمیته فیتنس، تیم بسیار متحد و منسجمی را اعزام خواهیم کرد. امیدوارم بتوانیم پرچم ایران را با افتخار بالا ببریم.

وی ادامه داد: تمام تمرکز ما روی آماده‌سازی ورزشکاران خودمان است تا در این زمان باقی‌مانده به آمادگی صددرصد برسند و با بالاترین کیفیت بدنی روی استیج حاضر شوند. تحلیل و آنالیز دقیق ورزشکاران کشور‌های دیگر در این مقطع امکان‌پذیر نیست، زیرا ما می‌دانیم کدام کشور‌ها در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند، ولی لیست نفرات هر کشور از حالا مشخص نیست.

متقیان در پایان افزود: من به تیم فیتنس کشورمان اعتماد کامل دارم و امیدوارم بتوانیم بهترین نتیجه را برای ایران کسب کنیم.

از کمک‌های اقای عرب و پیگیری‌های قلی زاده ممنونم/به تیم فیتنس کشورمان اعتماد کامل دارم
