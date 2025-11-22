فرحبخش گفت: ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز کرمانی از طرح توزیع شیر رایگان بهره‌مند می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان_  محمد رضا فرحبخش در نشست کمیته تهیه و توزیع شیر در مدارس  با بیان اینکه رسالت آموزش وپرورش بر مبنای سند تحول بنیادین، تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان است،  گفت: آموزش وپرورش در کنار مسائل آموزشی و پرورشی به ساحت زیستی و بدنی  دانش‌آموزان نیز توجه دارد تا دانش‌آموزان در همه ابعاد رشد کنند.  

وی افزود: این طرح با هدف حمایت از خانواده‌ها و کمک به سلامت جسمی دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ مصرف شیر به عنوان یک غذای مقوی در مدارس ابتدایی دولتی استان اجرا می‌شود.

فرحبخش با بیان اینکه این طرح می‌تواند تأثیرات زیادی در سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان داشته باشد، تاکید کرد: شیر به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه‌ای، در رشد و تقویت بدن کودکان و نوجوانان نقش بسیار مهمی دارد که با اجرای این طرح می‌تواند تأثیرات مثبتی در بهبود کیفیت زندگی و تحصیل دانش‌آموزان به همراه داشته باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز کرمانی از هفته آینده از طرح توزیع شیر رایگان بهره‌مند می‌شوند.

