معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به آنکه شیر و گوشت تولیدی تحت نظارت سازمان دامپزشکی در دامداری یا کشتارگاه ها تولید می شود، مردم نگران مصرف نباشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:‌ منشا ویروس جدید تب برفکی در کشور توسط دانشمندان سازمان دامپزشکی در حال انجام است، اما آنچه حائز اهمیت است هر ویروس جدیدی که وارد کشور شود و به جمعیت دام، طیور و آبزیان و زنبور عسل آسیب بزند، امکان تشخیص آن وجود دارد و بلافاصله برای آن عامل اقدامات بهداشتی اعمال کنیم.

به گفته وی، کارهای تحقیقاتی ویروس تب برفکی در حال انجام است و به محض رسیدن به نتایج نهایی اعلام می شود.

رفیعی پور ادامه داد: مصرف فرآورده های خام دامی از جمله شیر و گوشت قرمز در حوزه بروز شیوع بیماری تب برفکی که هرسال در کشور داریم، برای مصرف کننده هیچ ضرری ندارد چراکه دام ها با واکسیناسیون مبتلا به بیماری نمی شوند یا در صورت بیمار شدن دام، دوره پرهیز طی می کند که براین اساس شیر و گوشت تولیدی تحت نظارت سازمان دامپزشکی در دامداری یا کشتارگاه ها تولید می شود که مردم با اطمینان خاطر مصرف کنند‌.

معاون وزیر جهاد گفت: تضمین سلامت و کیفیت شیر و گوشت داخلی و وارداتی در دستور کار داریم و این وظیفه روتین ما در حال انجام است.