دانیل آمن، روانپزشک مشهور و بنیانگذار کلینیک‌های آمن در کالیفرنیا، در مصاحبه‌ای اختصاصی با فاکس نیوز، اشتیاق خود را برای استفاده از زعفران برای حمایت از سلامت روان ابراز کرد.

او گفت: من به زعفران علاقه زیادی دارم. من اصالتاً لبنانی هستم و ما آن را به طور گسترده در غذا‌های شرقی استفاده می‌کنیم. حتی یک ضرب‌المثل رایج در ایران وجود دارد: اگر از همیشه شادتر هستید، حتماً زعفران خورده‌اید.

آنچه این ادویه را به ویژه جالب می‌کند، شواهد علمی است که از فواید آن پشتیبانی می‌کند. دکتر آمن به یافته‌های تحقیقاتی اشاره کرد که تأیید کرد دوز کمی از ۳۰ میلی‌گرم زعفران در آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده "به اندازه" دارو‌های ضد افسردگی سنتی مؤثر است.

در حالی که بسیاری از دارو‌های ضد افسردگی سنتی بر عملکرد جنسی تأثیر منفی می‌گذارند، زعفران شگفتی خوشایندی را ارائه می‌دهد. دکتر امین توضیح می‌دهد: «به عنوان یک روانپزشک، نمی‌خواهم به سلامت عاطفی بیمارانم آسیبی برسانم. تحقیقات نشان داده است که زعفران، برخلاف دارو‌های مرسوم، عملکرد جنسی را بهبود می‌بخشد.»

فواید زعفران محدود به بهبود خلق و خو نیست. مطالعات متعدد، توانایی آن در تقویت حافظه و تمرکز را تأیید کرده‌اند. یک مطالعه اخیر که در سال ۲۰۲۵ در مجله Reviews in Clinical Medicine منتشر شد، نقش مهم زعفران را در کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی (PMS) پس از ۸ تا ۱۲ هفته استفاده نشان داد.

به عنوان شواهد بیشتر در مورد اثربخشی زعفران، محققان ۱۹۲ آزمایش شامل بیش از ۱۷۰۰۰ بیمار و ۴۴ مکمل غذایی مختلف را تجزیه و تحلیل کردند. نتیجه شگفت‌انگیز این بود که زعفران به عنوان مؤثرترین مکمل برای مبارزه با افسردگی در صدر فهرست قرار گرفت و اثرات متوسط ​​تا قوی را نشان داد.

این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که اثربخشی دارو‌های ضد افسردگی سنتی را می‌توان با ترکیب آنها با مکمل‌های خاص افزایش داد. دکتر امین توصیه می‌کند: «اگر داروی ضد افسردگی مصرف می‌کنید و می‌خواهید اثرات آن را افزایش دهید، اضافه کردن روی و کورکومین را در نظر بگیرید. زعفران، همراه با روی و کورکومین، ترکیبی فوق‌العاده ایجاد می‌کند.»

برای فواید درمانی، مقدار زعفران مورد استفاده در پخت و پز ممکن است کافی نباشد، بنابراین مکمل‌ها به صورت کپسول، قرص و پودر موجود هستند. دوز توصیه شده روزانه ۳۰ میلی‌گرم است، اما متخصصان هشدار می‌دهند که مطالعات هنوز اثرات طولانی مدت آن را مشخص نکرده‌اند.

توجه به این نکته مهم است که دوز‌های بالا یا استفاده طولانی مدت ممکن است عوارض جانبی مانند اضطراب، تغییر در اشتها، ناراحتی معده، خواب‌آلودگی یا سردرد ایجاد کند. بنابراین، توصیه می‌شود قبل از شروع مکمل‌های زعفران، به ویژه برای افرادی که دارو‌های دیگری مصرف می‌کنند یا شرایط سلامتی خاصی دارند، با پزشک مشورت کنید.

بنابراین، زعفران فقط یک ادویه نیست که طعم متمایزی به غذا می‌دهد، بلکه یک عنصر طبیعی امیدوارکننده در دنیای سلامت روان و عاطفی است و افق‌های جدیدی را برای درمان‌های تلفیقی که بهترین‌های طب مرسوم را با درمان‌های طبیعی ترکیب می‌کنند، باز می‌کند.

منبع: روسیا الیوم