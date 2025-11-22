تیم فوتبال هفت نفره ایران برای سومین دوره پیاپی به مقام نخست مسابقات قهرماتی آسیا-اقیانوسیه دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا-اقیانوسیه در اندونزی، تیم کشورمان به مصاف اندونزی رفت و میزبان خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.

تیم ایران که سال قبل در مسابقات جام جهانی نیز قهرمان شده بود، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ نیز به مقام نخست در رقابت‌های آسیا-اقیانوسیه دست یافته بود.

عارف بابائیان، حبیب حیدری مهر، حسن صفری، امیرحسین قربانی، مسلم مهرابیان، امیر امجدیان، امیرمهدی رحیم آبادی، علیرضا احمدی مقدم، مهدی بهشی، مرتضی تایا، مهدی دشتکی، سعید فرجی، هادی خوش اقبال و امین رضایی بازیکنان تیم ایران در این رویداد بودند که با مربیگری جواد مقدسی و علیرضا طارمی و سرپرستی محمدرضا گلشنی در مسابقات این دوره شرکت کردند.