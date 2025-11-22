باشگاه خبرنگاران جوان - میزان واکسیناسیون در بسیاری از جوامع به دلیل گسترش اطلاعات نادرست رو به کاهش است و بیماری‌هایی مانند سرخک که پیشتر ریشه‌کن شده یا کنترل‌شده بودند، در سراسر آمریکا و کانادا رو به افزایش هستند.

پژوهشگران کانادایی یک مدل یادگیری ماشینی را ارائه داده‌اند که با تحلیل پست‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی می‌تواند به پیش‌بینی محل وقوع شیوع بیماری کمک کند.

