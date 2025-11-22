باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال امروز (شنبه) با برگزاری ۸ دیدار پیگیری شد. پیش از دیدار‌های امروز نفت و گاز گچساران، فولاد هرمزگان، سایپا، سپاهان، مس شهر بابک، استقلال و شمس آذر با پیروزی برابر حریفانشان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرده بودند. همچنین دیدار تراکتور - پرسپولیس به تاریخی نامعلوم به تعویق افتاده است تا این مرحله فعلا تکمیل نشود.

برنامه بازی‌های امروز جام حذفی فوتبال به شرح زیر است:

گل‌گهر ۱ - ۰ شناورسازی (نتیجه نهایی)

هوادار ۳ - ۱ برق شیراز (نتیجه نهایی)

مس رفسنجان - داماش گیلان

چادرملو - ذوب آهن

پیکان - شهرداری نوشهر

خیبر - آکادمی کیا

آلومینیوم - ملوان

استقلال خوزستان - فولاد

همچنین در دو روز گذشته، بازی‌های دیگری در این مرحله انجام شد که نتایج آن به شرح زیر است:

پنجشنبه

بعثت کرمانشاه ۰ - ۱ نفت و گاز گچساران

فولاد هرمزگان ۲ - ۰ چوکا

سایپا ۰ (۴) - (۳) ۰ نساجی

جمعه

مس کرمان ۰ - ۱ سپاهان

مس شهر بابک ۰ (۵) - (۳) ۰ فجر سپاسی

استقلال ۲ - ۱ پادیاب خلخال

شمس آذر ۳ - ۲ نیروی زمینی

