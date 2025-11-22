تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان با برتری یک گله برابر شناورسازی قشم به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال امروز (شنبه) با برگزاری ۸ دیدار پیگیری شد. پیش از دیدار‌های امروز نفت و گاز گچساران، فولاد هرمزگان، سایپا، سپاهان، مس شهر بابک، استقلال و شمس آذر با پیروزی برابر حریفانشان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرده بودند. همچنین دیدار تراکتور - پرسپولیس به تاریخی نامعلوم به تعویق افتاده است تا این مرحله فعلا تکمیل نشود.

برنامه بازی‌های امروز جام حذفی فوتبال به شرح زیر است: 

گل‌گهر ۱ - ۰ شناورسازی (نتیجه نهایی)

هوادار ۳ - ۱ برق شیراز (نتیجه نهایی)

مس رفسنجان - داماش گیلان

چادرملو - ذوب آهن

پیکان - شهرداری نوشهر

خیبر - آکادمی کیا

آلومینیوم - ملوان

استقلال خوزستان - فولاد

همچنین در دو روز گذشته، بازی‌های دیگری در این مرحله انجام شد که نتایج آن به شرح زیر است:

پنجشنبه

بعثت کرمانشاه ۰ - ۱ نفت و گاز گچساران
فولاد هرمزگان ۲ - ۰ چوکا
سایپا ۰ (۴) - (۳) ۰ نساجی

جمعه

مس کرمان ۰ - ۱ سپاهان
مس شهر بابک ۰ (۵) - (۳) ۰ فجر سپاسی
استقلال ۲ - ۱ پادیاب خلخال
شمس آذر ۳ - ۲ نیروی زمینی

در حال تکمیل

برچسب ها: جام حذفی ، تیم گل گهر
خبرهای مرتبط
جام حذفی فوتبال؛
نبرد فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز/ تیم‌های دسته پایین به دنبال خلق شگفتی
تاوان اتهام به داوری و استقلال/ احضار مالک و مدیرعامل پادیاب به کمیته انضباطی
نگاهی به عملکرد آدان در درون دروازه استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمان دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتور
نبرد فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز/ تیم‌های دسته پایین به دنبال خلق شگفتی
۳ جلسه محرومیت برای دیاز
فدراسیون فوتبال: پنالتی استقلال درست بود
طارمی برای بازی المپیاکوس آماده باش شد
بیانیه کمیته ملی المپیک پس از پایان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵
جام جهانی فوتسال بانوان؛ ملی‌پوشان ایران آماده دیدار با برزیل
مطالبه از مهدی تاج؛ برخورد با جوسازی بازیکنان فوتبال علیه بالایی‌ها
ابوالوفایی: می‌خواستم با طلا روح مادرم را شاد کنم/ مدال برنز نتیجه روز‌های سخت من است
استقلالی‌ها خواهان حضورم به عنوان مدیرعامل بودند/ دوست نداشتم به من «پرز» بگویند
آخرین اخبار
سومین قهرمانی پیاپی تیم فوتبال هفت نفره ایران در مسابقات آسیا-اقیانوسیه
از کمک‌های اقای عرب و پیگیری‌های قلی زاده ممنونم/به تیم فیتنس کشورمان اعتماد کامل دارم
تاوان اتهام به داوری و استقلال/ احضار مالک و مدیرعامل پادیاب به کمیته انضباطی
اظهار نظر علیه بنیادی فر کار دست مدیران پادیاب داد
نگاهی به عملکرد آدان در درون دروازه استقلال
حذف تیم اسنوکر ایران از جام جهانی عمان
فدراسیون فوتبال: پنالتی استقلال درست بود
مطالبه از مهدی تاج؛ برخورد با جوسازی بازیکنان فوتبال علیه بالایی‌ها
بیانیه مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش و جوانان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج
پدل به بازی‌های آسیایی رسید؛ ناگویا اولین ایستگاه برای کسب افتخار در قاره کهن
انتشار پیام رییس فیفا با آغاز رقابت‌های جام جهانی بانوان
پرهیزگاری: اسناد مناقصه ساختمان فدراسیون فوتبال آماده شده است
تدبیر مجلس و فدراسیون برای مقابله با تبعیض آمریکا علیه فوتبال ایران
جام جهانی فوتسال بانوان؛ ملی‌پوشان ایران آماده دیدار با برزیل
طارمی برای بازی المپیاکوس آماده باش شد
سومین مدال پومسه با نایب قهرمانی مریم خدابنده؛ مدال‌های ایران به ۱۵ رسید
روند شکست‌ناپذیری استقلال با بازگشت ساپینتو ادامه دارد
ابوالوفایی: می‌خواستم با طلا روح مادرم را شاد کنم/ مدال برنز نتیجه روز‌های سخت من است
زمان دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتور
تنیس روی میز نوجوانان جهان؛ قرعه پسران ایران مشخص شد
۳ جلسه محرومیت برای دیاز
مدال برنز برای تیم میکس پومسه/ مجموع مدال‌های ایران به ۱۳ رسید
صعود تیم ملی کبدی بانوان به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان
بیانیه کمیته ملی المپیک پس از پایان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵
تیم ملی فوتبال در سرعت دادن به حمله دچار اشکالاتی است
نبرد فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز/ تیم‌های دسته پایین به دنبال خلق شگفتی
استقلالی‌ها خواهان حضورم به عنوان مدیرعامل بودند/ دوست نداشتم به من «پرز» بگویند
شطرنج‌باز دختر ایرانی با حجاب چادر بر روی سکوی جهانی
پیام وزیر ورزش و جوانان به کاروان «سفیران اقتدار»
استقلال ۲ - ۱ پادیاب/ صعود شاگردان ساپینتو به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی