باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال امروز (شنبه) با برگزاری ۸ دیدار پیگیری شد. پیش از دیدارهای امروز نفت و گاز گچساران، فولاد هرمزگان، سایپا، سپاهان، مس شهر بابک، استقلال و شمس آذر با پیروزی برابر حریفانشان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرده بودند. همچنین دیدار تراکتور - پرسپولیس به تاریخی نامعلوم به تعویق افتاده است تا این مرحله فعلا تکمیل نشود.
برنامه بازیهای امروز جام حذفی فوتبال به شرح زیر است:
گلگهر ۱ - ۰ شناورسازی (نتیجه نهایی)
هوادار ۳ - ۱ برق شیراز (نتیجه نهایی)
مس رفسنجان - داماش گیلان
چادرملو - ذوب آهن
پیکان - شهرداری نوشهر
خیبر - آکادمی کیا
آلومینیوم - ملوان
استقلال خوزستان - فولاد
همچنین در دو روز گذشته، بازیهای دیگری در این مرحله انجام شد که نتایج آن به شرح زیر است:
پنجشنبه
بعثت کرمانشاه ۰ - ۱ نفت و گاز گچساران
فولاد هرمزگان ۲ - ۰ چوکا
سایپا ۰ (۴) - (۳) ۰ نساجی
جمعه
مس کرمان ۰ - ۱ سپاهان
مس شهر بابک ۰ (۵) - (۳) ۰ فجر سپاسی
استقلال ۲ - ۱ پادیاب خلخال
شمس آذر ۳ - ۲ نیروی زمینی
در حال تکمیل