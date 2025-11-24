در این بخش از «کاریکاتور روز» که به معرفی برجسته‌ترین کارتونیست‌های جهان می‌پردازد، به سراغ احمد رحما، کارتونیست پرآوازهٔ اهل کشور ترکیه می‌رویم. سبک منحصر‌به‌فرد رحما، تلفیقی از نمادپردازی‌های خلاقانه و طنز تلخ است که او را به چهره‌ای شاخص در عرصه‌ی کاریکاتور جهانی تبدیل کرده است. آثار او همچون آیینه‌ای شفاف، راستی‌های جامعه را بی‌پرده بازمی‌تاباند و کاریکاتور را از هنری طنزآمیز به رسانه‌ای برای تأمل فلسفی ارتقا می‌دهد. احمد رحما متولد ۱۹۶۵ در استانبول، از پیشگامان هنر کاریکاتور در ترکیه و از چهره‌های شناخته‌شده‌ی بین‌المللی این عرصه است. تحصیلات آکادمیک خود را در رشته‌ی گرافیک و هنر‌های تجسمی در دانشگاه استانبول به پایان رساند و از دههٔ ۱۹۸۰ به‌صورت حرفه‌ای، وارد عرصهٔ کاریکاتور شد. احمد رحما، از کارتونیست‌هایی است که همیشه دغدغه مردم فلسطین را دارد و آثار متعدد و بی نظیری در این باره خلق کرده است. «کاریکاتور روز» با معرفی استادان عرصه کارتون و کاریکاتور، نشان می‌دهد که چگونه از نگاه کارتونیست‌ها یک طرح ساده، می‌تواند آیینه‌ای تمام‌نما، از جامعه، را به تصویر بکشد و پیچیده‌ترین مسائل سیاسی و انسانی و اجتماعی را در قالب طنز، نقد و روایت کند. در قلمروی کاریکاتور، جایی که خطوط ساده، جهان‌های پیچیده را می‌آفرینند، «کاریکاتور روز» این بار پرده از جهانی برمی‌دارد که احمدرحما، به زیبایی، با قلم جادویی‌اش، خلق کرده است. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی