کاریکاتور عکس باشگاه خبرنگاران جوان

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار احمد رحما

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار احمد رحما
کارتونیست سیدجمالی
تاریخ انتشار ۰۳ آذر ۱۴۰۴ ۰۸:۳۰
کد خبر
۹۰۲۸۲۴۵
نظر دادن
دانلود
در این بخش از «کاریکاتور روز» که به معرفی برجسته‌ترین کارتونیست‌های جهان می‌پردازد، به سراغ احمد رحما، کارتونیست پرآوازهٔ اهل کشور ترکیه می‌رویم. سبک منحصر‌به‌فرد رحما، تلفیقی از نمادپردازی‌های خلاقانه و طنز تلخ است که او را به چهره‌ای شاخص در عرصه‌ی کاریکاتور جهانی تبدیل کرده است. آثار او همچون آیینه‌ای شفاف، راستی‌های جامعه را بی‌پرده بازمی‌تاباند و کاریکاتور را از هنری طنزآمیز به رسانه‌ای برای تأمل فلسفی ارتقا می‌دهد. احمد رحما متولد ۱۹۶۵ در استانبول، از پیشگامان هنر کاریکاتور در ترکیه و از چهره‌های شناخته‌شده‌ی بین‌المللی این عرصه است. تحصیلات آکادمیک خود را در رشته‌ی گرافیک و هنر‌های تجسمی در دانشگاه استانبول به پایان رساند و از دههٔ ۱۹۸۰ به‌صورت حرفه‌ای، وارد عرصهٔ کاریکاتور شد. احمد رحما، از کارتونیست‌هایی است که همیشه دغدغه مردم فلسطین را دارد و آثار متعدد و بی نظیری در این باره خلق کرده است. «کاریکاتور روز» با معرفی استادان عرصه کارتون و کاریکاتور، نشان می‌دهد که چگونه از نگاه کارتونیست‌ها یک طرح ساده، می‌تواند آیینه‌ای تمام‌نما، از جامعه، را به تصویر بکشد و پیچیده‌ترین مسائل سیاسی و انسانی و اجتماعی را در قالب طنز، نقد و روایت کند. در قلمروی کاریکاتور، جایی که خطوط ساده، جهان‌های پیچیده را می‌آفرینند، «کاریکاتور روز» این بار پرده از جهانی برمی‌دارد که احمدرحما، به زیبایی، با قلم جادویی‌اش، خلق کرده است. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار احمد رحما

در این بخش از «کاریکاتور روز» که به معرفی برجسته‌ترین کارتونیست‌های جهان می‌پردازد، به سراغ احمد رحما، کارتونیست پرآوازهٔ اهل کشور ترکیه می‌رویم. سبک منحصر‌به‌فرد رحما، تلفیقی از نمادپردازی‌های خلاقانه و طنز تلخ است که او را به چهره‌ای شاخص در عرصه‌ی کاریکاتور جهانی تبدیل کرده است. آثار او همچون آیینه‌ای شفاف، راستی‌های جامعه را بی‌پرده بازمی‌تاباند و کاریکاتور را از هنری طنزآمیز به رسانه‌ای برای تأمل فلسفی ارتقا می‌دهد. احمد رحما متولد ۱۹۶۵ در استانبول، از پیشگامان هنر کاریکاتور در ترکیه و از چهره‌های شناخته‌شده‌ی بین‌المللی این عرصه است. تحصیلات آکادمیک خود را در رشته‌ی گرافیک و هنر‌های تجسمی در دانشگاه استانبول به پایان رساند و از دههٔ ۱۹۸۰ به‌صورت حرفه‌ای، وارد عرصهٔ کاریکاتور شد. احمد رحما، از کارتونیست‌هایی است که همیشه دغدغه مردم فلسطین را دارد و آثار متعدد و بی نظیری در این باره خلق کرده است. «کاریکاتور روز» با معرفی استادان عرصه کارتون و کاریکاتور، نشان می‌دهد که چگونه از نگاه کارتونیست‌ها یک طرح ساده، می‌تواند آیینه‌ای تمام‌نما، از جامعه، را به تصویر بکشد و پیچیده‌ترین مسائل سیاسی و انسانی و اجتماعی را در قالب طنز، نقد و روایت کند. در قلمروی کاریکاتور، جایی که خطوط ساده، جهان‌های پیچیده را می‌آفرینند، «کاریکاتور روز» این بار پرده از جهانی برمی‌دارد که احمدرحما، به زیبایی، با قلم جادویی‌اش، خلق کرده است. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی
۰۳ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰
/

برچسب ها: کاریکاتور روز ، هنر کاریکاتور ، کاریکاتور
مطالب مرتبط
کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار احمد رحما
young journalists club

کاریکاتور روز ۳۰ دی ۱۴۰۳ / آتش بس در غزه ؛ شکست رژیم صهیونیستی و متحدانش

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار احمد رحما
young journalists club

کاریکاتور؛ پیروزی مقاومت فلسطین و ناکامی طرح آمریکایی صهیونیستی

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار احمد رحما
young journalists club

کاریکاتور؛ ترامپ نماد نظام سرمایه‌داری نوین غرب علیه توسعه اقتصادی دیگر کشور‌ها

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
عالی نقاشی کشیدن واقعا باید اسرائیل نابود بشه حتی دینشون همچین چیزی نگفته کدوم پیامبری میاد بگه آدم بکشید و نابود کنید پیامبرشون خوب بود اما خودشون از خودشون دین ساختن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۶:۴۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خدا وکیلی اونجا که سگ چشاش و گرفته از شرمش اون سربازه داره یه نفر دیگه رو میخوره
ینی واقعا به ذهن طراحش هزاران هزار آفرین من هم کلی خندیدم هم کیف کردم اصلا دیگه بهتر از نمیشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناسم
۱۵:۴۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
نه نه همه تون متوجه نیستید جز اون کسی که نوشته ۲۰ چون این پیام رو برای ما باز کردند که ما درمورد نقاشی نظر بدیم نه اینکه مثل چی بشینیم درمورد اقتصاد و بازار روز و سیاست حرف بزنیم
دنیا نامنظم کردین شما ها چرا انقدر فاز میگیرین مثل بچه دوست ساله ها واقعا خجالت داره کشور ما جزو یکی از برترین کشور هاست
چرا به جای اینکه خوبی هاشو ببینین همش بدی هاشون می‌بینین چشتون از بس دنبال حرف های منفی بوده الان اینطوری شدین
دوستان گرامی ول کنین بیاین درمورد نقاشی نظر بدیم
به نظر من واقعی و طنز آمیز و یاغمگین کشیدین قشنگه مرحبا به شما دوست عزیز سلیقه خوبی داری
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
عالی گفتی
Iran (Islamic Republic of)
سعید ح
۱۵:۴۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چقدر جالبه پسر و مادری که سرشون داخل زباله هس مثل ایران
۶
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
۲۰
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کالاف
۱۱:۵۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
به نظر من ملت خودمون با این تورم بیشتر به کمک نیاز داره و دولت به جای ایمکه به هموطن خودش کمک کنه داره به کشوری که فقط مظلوم و زور نداره کمک میکنه بعد بچه های ایران پشت چراغ قرمز کار میکنن و زیر پل میخوابن خو این انصافه؟
۱۱
۲۷
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خب بعدش چی؟
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۱۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
زهن گویا میتواند کاریکاتوری بسازد که تمامی طبقات مردم آنرا درک کنند
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا
۲۳:۴۶ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
لعنت بر حیواناتی که از رژیم صهیونی دفاع می کنند . پست تر از آنها ایرانیانی هستند که از این رژیم خونریز و ترامپ جنایت کار دفاع می کنند البته ببخشید اونها ایرانی نیستند در اصل اصلا انسان نیستند و حتی حیوان نیستند .
۲۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
عزیز عاملان وقوع این جنگم بفرمایید چی هستن
Iran (Islamic Republic of)
کورش
۱۳:۳۱ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
اگه دشمنی شمارو خواست ترور کنه و این کار انجام داد قبل از دسدادن فرماندهام بیشتر بهش حمله کنید در جنگ کشته شوید خیلی بهتر است تا در خانه یا ماشین تررور شوید
۲۲
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آگاه
۱۶:۰۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
چرا اسمت همچنین شخصی گذاشتی در حالی که این شخص واقعیت تاریخی نداره؟!
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۰۱:۲۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
سلام چه کاریکاتور رو دقیقا این خودش کشیده ،اما بریم سر اصل مطلب می خواستم بگم که واقعا مملکت ببندید الان همه چی هرروز قیمت ها بالا تر هم میشه به طور مثال
تیبا دو مدل 1400 صفرصفر قیمت 55000000تومان!
باید همه چیز دوباره مثل روز اولش بشه،خیلی خب من نظرم رو گفتم و خداقوت یاعلی خدا حافظ!!!