بایرن مونیخ و لورکوزن رقبای خود را در بوندس لیگا شکست دادند اما دورتموند به تساوی رضایت داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم بوندس لیگای آلمان، پنج دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین دیدار، بایرن مونیخ با نتیجه ۶ - ۲ مهمانش فرایبورگ را در هم کوبید.

بایرن مونیخ در شبی که ابتدا در شوک دو گل زودهنگام فرایبورگ فرو رفت، با یک نمایش توفانی و هجومی به پیروزی‌ای رسید که بیش از هر چیز امضای مایکل اولیسه را بر خود داشت؛ شبی که با بحران آغاز شد و با فوتبال روان، سرعتی و بی‌رحمانه بایرن، به یک جشنواره گل بدل شد. باواریایی‌ها عقب افتادن ۲ - ۰ را به پیروزی ۶ - ۲ تبدیل کردند. لنارت کارل (۲۲)، مایکل اولیسه (۲+۴۵)، دایو اوپامکانو (۵۵)، هری کین (۶۰)، نیکولاس جکسون (۷۷) گلزنان بایرن در این بازی بودند.

شاگردان کمپانی با کسب دهمین پیروزی ۳۱ امتیازی شدند و همچنان مقتدرانه صدرنشین هستند. فرایبورگ هم با ۱۳ امتیاز دهم است. حالا بایرن با این برد پرگل آماده مصاف با آرسنال در لیگ قهرمانان خواهد شد.

در دیگر دیدار مهم، دورتموند در مصاف با اشتوتگارت به تساوی ۳ - ۳ رضایت داد. امره جان ۳۴ (پنالتی)، ماکسیمیلیان بیر ۴۱ و کریم آدیمی ۸۹ گلزنان زنبور‌ها بودند و دنیز اونداف هم برای اشتوتگارت هت تریک کرد.

با این تساوی هر دو تیم ۲۲ امتیازی شدند و دورتموند سوم و اشتوتگارت در رتبه پنجم است.

در سایر دیدارها، لورکوزن سه بر یک میزبانش ولسفبورگ را شکست داد و پشت سر بایرن به رتبه دوم رسید. مونشن گلادباخ هم با سه گل میزبانش هایدنهایم را شکست داد و آگزبورگ با یک گل هامبورگ را مغلوب کرد.