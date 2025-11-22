باشگاه خبرنگاران جوان- در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس، از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه پنج دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین دیدار لیورپول در آنفیلد با سه گل مغلوب ناتینگهام فارست شد تا روند نتایج ضعیف این تیم بعد از فیفادی هم ادامه پیدا کند.

موریلو (۳۳)، ساوونا (۴۶) و گیبس وایت (۷۹) گلزنان فارست در این بازی بودند.

لیورپول با این شکست با ۱۸ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی جای داردو ناتینگهام فارست هم با این برد از انتهای جدول فاصله گرفت و با ۱۲ امتیاز به رتبه شانزدهم رسید.

در سایر دیدار‌های همزمان، مصاف بورنموث و وست هم با تساوی ۲-۲ به پایان رسید، کریستال پالاس با دو گل میزبانش ولورهمپتون را شکست داد، فولام با یک گل ساندرلند را مغلوب کرد و برایتون دو بر یک برنتفورد را شکست داد.