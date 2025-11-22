بارسلونا با پیروزی پرگل مقابل بیلبائو به خانه خودش یعنی ورزشگاه نیوکمپ برگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا و اتلتیک بیلبائو در چارچوب بازی‌های هفته سیزدهم فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگا، به مصاف هم رفتند که در نهایت بلوگرانا با نتیجه ۴-۰ و بریس فران تورس، به پیروزی رسید.

بارسلونا در این دیدار پس از مدت‌ها بازسازی ورزشگاه نیوکمپ بالاخره به این ورزشگاه بازگشت و با یک برد پرگل و نمایشی دلچسب این اتفاق را جشن گرفت.

روبرت لواندوفسکی ۴، فران تورس ۳+۴۵ و ۹۰ و فرمین لوپز ۴۸ گلزنان بارسا در این بازی بودند. ضمن آنکه تیم مهمان از دقیقه ۵۴ با اخراج اویهان سانست ۱۰ نفره بازی کرد. این اولین کلین شیت بارسلونا از زمان مصدومیت خوان گارسیا است که با بازگشت همین دروازه‌بان به درون دروازه، رقم خورد. حال بارسلونا با رئال مادرید هم امتیاز شده و تیم مادریدی محکوم به کسب پیروزی در بازی فردا شب خود است.

برچسب ها: بارسلونا ، لالیگای اسپانیا
