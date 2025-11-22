یوونتوس در دیداری از مسابقات سری آ در خانه فیورنتینا به تساوی ۱ - ۱ رسید تا سومین تساوی پیاپی لوچانو اسپالتی ثبت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - یوونتوس که با لوچانو اسپالتی هم به ثبات و مسیر پیروزی نرسیده، امشب میهمان فیورنتینا بود و تلاش می‌کرد از بحران خارج شود، اما خبری از این اتفاق نبود و تنها یک تساوی دیگر به دست آمد.

فیلیپ کوستیچ در ثانیه‌های پایانی نیمه اول با یک شوت سنگین، یوونتوس را پیش انداخت، اما در نخستین دقایق نیمه دوم، ماندراگورا جبران کرد و او نیز با ضربه‌ای زیبا و مهارنشدنی، گل تساوی را به ثمر رساند.

با این تساوی، یوونتوس ۲۰ امتیازی شد و موقتاً در رتبه ششم جدول قرار گرفت، فیورنتینا هم با شش امتیاز، در قعر جدول سری آ باقی ماند.