منچسترسیتی در یک شب پربرخورد در سنت جیمزز پارک عقب افتاد، به بازی برگشت ولی در نهایت از نیوکسل ۲-۱ شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منچسترسیتی بعد از چهار پیروزی پیاپی درخشان، امشب در سنت جیمزز پارک اسیر تیم آماده ادی هاو شد و ۲-۱ به نیوکسل باخت تا همه چیز به سود آرسنال صدرنشین شود.

با وجود واکنش‌های عالی دوناروما هاروی بارنز دو بار توانست دروازه سیتی را در دقایق ۶۴ و ۷۰ باز کرد و در این میان روبن دیاز یک بار بازی را مساوی کرد.

بارنز به نخستین بازیکن نیوکاسل بعد از آلن شیرر در سال ۲۰۰۳ تبدیل شد که در یک مسابقه لیگ برتری ۲ بار دروازه منچسترسیتی را باز می‌کند.

منچسترسیتی با تحمل این شکست ۲۲ امتیازی باقی ماند و پایین‌تر از چلسی در جایگاه سوم جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس قرار گرفت. در صورت پیروزی آرسنال در مسابقه فردا، فاصله سیتیزن‌ها با صدر جدول به عدد ۷ افزایش پیدا می‌کند. نیوکاسل امشب تازه چهارمین برد فصل را به دست آورد و با ۱۵ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

نیوکاسل ، لیگ برتر انگلیس
