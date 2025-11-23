شاگردان خوزه لوییز مندلیبار در شب دبل مهاجم ایرانی‌شان به پیروزی ساده‌ای دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم المپیاکوس از هفته یازدهم سوپرلیگ یونان میزبان آترومیتوس بود و در پایان با نتیجه ۳-۰ به برتری رسید

ایوب الکعبی در دقیقه ۳۷ گل اول المپیاکوس را به ثمر رساند. مهدی طارمی، مهاجم ایرانی از دقیقه ۶۷ برای المپیاکوس وارد زمین و در دقایق ۸۱ و ۱+۹۰ موفق به دبل گلزنی شد.

کاپیتان تیم ملی ایران با این ۲ گل، شمار گل‌هایش در سوپرلیگ یونان تا به‌اینجای کار را به عدد ۶ رساند.

 المپیاکوس با این پیروزی ۲۸ امتیازی شد تا مقتدرانه صدرنشین باشد. آترومیتوس با این شکست ۹ امتیازی باقی ماند و در رده دهم قرار گرفت.

