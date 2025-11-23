مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: برای نخستین بار بهای سویا تحویلی کشاورزان استان در کمتر از ۱۰ روز به‌طور کامل تسویه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا جامی مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به روند خرید و پرداخت مطالبات سویاکاران گفت: تاکنون ۳۹۴۱ تن سویا از کشاورزان گلستان خریداری شده که ارزش آن به ۱۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: برای اولین‌بار توانستیم بهای محصول خریداری‌شده را در مدت کمتر از ۱۰ روز به‌طور کامل تسویه کنیم؛ اقدامی که نقش مهمی در تقویت نقدینگی کشاورزان و حمایت از چرخه تولید دارد.

جامی با بیان اینکه تسریع در پرداخت مطالبات از اولویت‌های تعاون روستایی است، اظهار کرد: این روند، انگیزه تولیدکنندگان را افزایش داده و زمینه‌ساز توسعه کشت محصولات راهبردی در استان خواهد بود.

منبع: تعاون روستایی گلستان 

برچسب ها: خرید تضمینی ، سویا
