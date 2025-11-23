باشگاه خبرنگاران جوان - تهران در روزهایی قرار گرفته که غلظت آلاینده‌ها به سطح هشدار رسیده و شرایط برای گروه‌های حساس و حتی افراد سالم خطرناک است. با وجود توصیه به کاهش تردد، بسیاری از شهروندان به دلیل تعهدات شغلی، آموزشی و خانوادگی مجبورند از خانه خارج شوند.

۱) ماسک استاندارد؛ خط مقدم دفاع از ریه‌ها

بیشترین حجم آسیب آلودگی هوا ناشی از ذرات ریز معلق (PM₂.₅) است؛ ذراتی که به راحتی وارد ریه و حتی جریان خون می‌شوند.به همین دلیل، استفاده از ماسک استاندارد تنها اقدام فوری و مؤثر برای کاهش ورود این ذرات است.

چه ماسکی مناسب است؟

N95 یا FFP2

بدون سوپاپ

ماسک‌های دارای لایه الکترواستاتیک

ماسک‌هایی که روی صورت کاملاً کیپ شوند

ماسک‌های جراحی و پارچه‌ای، حتی در صورت سه‌لایه بودن، توان فیلترکردن این ذرات ریز را ندارند و صرفاً حس امنیت کاذب ایجاد می‌کنند.

نکات مهم استفاده:

اگر ماسک روی بینی یا کناره‌های صورت فاصله داشته باشد، اثر آن تا ۷۰٪ کاهش می‌یابد.

تمدید استفاده از یک ماسک آلوده، به‌ویژه در محیط‌های شلوغ، خطر التهاب مجاری تنفسی را افزایش می‌دهد.

ماسک‌های دارای سوپاپ یک‌طرفه برای محافظت فرد مقابل مناسب نیستند و در فضای بسته توصیه نمی‌شوند.