رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان گفت: فردی که با جعل عنوان قاضی، اقدام به اخاذی از مراجعین به دستگاه قضایی می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن رئیسی اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، شخصی که کارمند اخراجی دادگستری با سوابق کیفری قبلی است، با معرفی خود نزد افراد عادی به عنوان قاضی و معاون دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، از افرادی که دارای پرونده قضایی بودند، سکه بهار آزادی و پول می‌گرفته و به آنان قول مساعدت در حل پرونده قضایی‌شان را می‌داده است.

وی افزود: با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان و با همکاری عوامل پایگاه اطلاعات اهواز، متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، پس از انجام تشریفات قانونی پرونده، بازداشت شد.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: دادگستری خوزستان ، قاضی قلابی
خبرهای مرتبط
قاضی قلابی در گلستان دستگیر شد / کلاهبرداری ۷۰۰ میلیون تومانی فقط در یک پرونده
ماجرای حضور قاضی دیوان عدالت اداری در دفتر استاندار گلستان چه بود؟
صدور کیفرخواست قاضی قلابی در دادسرای گرگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان: هویزه در وضعیت بنفش
شناسایی و دستگیری قاضی قلابی در اهواز
آخرین اخبار
شناسایی و دستگیری قاضی قلابی در اهواز
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان: هویزه در وضعیت بنفش
توزیع نهاده‌های کشاورزی در شهرستان باغملک همزمان با کشت پاییزه