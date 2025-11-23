باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه‌ای به رؤسای محترم دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی سراسر کشور اعلام کرد:

در راستای تدابیر و سیاست‌های وزارت عتف در دستیابی به اهداف برنامه مدیریت سبز صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و کاهش هزینه‌ها و همچنین با توجه به نقش پیش‌رو نظام آموزش عالی کشور در بهینه سازی رفتار‌ها و فرآیند‌ها در جامعه لازم است مطابق ابلاغیه‌های قبلی، مرتبط همه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی نسبت به حذف و ممنوع نمودن چاپ کاغذی پایان نامه‌ها رساله‌ها گزارش‌های علمی گزارش‌های درسی و تکالیف آموزشی رایج در همه مقاطع و رشته‌ها اقدام کنند.

شایان ذکر است تشخیص موارد استثنا مصادیقی که امکان نشر الکترونیکی آن وجود ندارد بر عهده دانشگاه خواهد بود.