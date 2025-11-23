معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه‌ای ممنوعیت چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، گزارش‌های علمی و تکالیف درسی از سوی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه‌ای به رؤسای محترم دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی سراسر کشور اعلام کرد:

در راستای تدابیر و سیاست‌های وزارت عتف در دستیابی به اهداف برنامه مدیریت سبز صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و کاهش هزینه‌ها و همچنین با توجه به نقش پیش‌رو نظام آموزش عالی کشور در بهینه سازی رفتار‌ها و فرآیند‌ها در جامعه لازم است مطابق ابلاغیه‌های قبلی، مرتبط همه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی نسبت به حذف و ممنوع نمودن چاپ کاغذی پایان نامه‌ها رساله‌ها گزارش‌های علمی گزارش‌های درسی و تکالیف آموزشی رایج در همه مقاطع و رشته‌ها اقدام کنند.

شایان ذکر است تشخیص موارد استثنا مصادیقی که امکان نشر الکترونیکی آن وجود ندارد بر عهده دانشگاه خواهد بود.

ممنوعیت چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها

برچسب ها: پایان نامه دانشگاه ، وزارت علوم
خبرهای مرتبط
وزیر علوم در جمع تشکل‌های دانشجویی:
دانشگاه و نهاد علم، بحران آب را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود
تمدید فرصت ارسال مقاله به چهاردهمین کنفرانس علمی بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی
ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان باید مأموریت‌محور شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غربالگری ۸ میلیون دانش‌آموز؛ ارزیابی امسال همگانی شد
بیانیه وزارت بهداشت درباره افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور/ از حضور در محیط‌های شلوغ بپرهیزید
نیمی از افراد جامعه به اضافه‌وزن یا چاقی دچار هستند
راهکار‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان
ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان باید مأموریت‌محور شود
سرویس شارژ همراهی؛ دو برابر اعتبار برای مشترکان اعتباری همراه اول
چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها ممنوع شد
آخرین اخبار
چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها ممنوع شد
سرویس شارژ همراهی؛ دو برابر اعتبار برای مشترکان اعتباری همراه اول
ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان باید مأموریت‌محور شود
راهکار‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان
نیمی از افراد جامعه به اضافه‌وزن یا چاقی دچار هستند
بیانیه وزارت بهداشت درباره افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور/ از حضور در محیط‌های شلوغ بپرهیزید
غربالگری ۸ میلیون دانش‌آموز؛ ارزیابی امسال همگانی شد
حل معمای تولد سیارکی که با زمین برخورد کرد و ماه را تشکیل داد
سرقت اطلاعات ۲۰۰ شرکت توسط هکر‌ها پس از نقض امنیتی Gainsight 
رازی از غذا‌های شرقی که خلق و خو را بهبود می‌بخشد
ساده‌انگاری «گُل» تله مافیای مواد مخدر
مانیتور جدید ایسر برای طراحان و گیمر‌ها
پیامد‌های غیرمنتظره رنگ مو‌های دائمی بر سلامت
ماموریت جسورانه ناسا برای نجات تلسکوپ فضایی از سقوط کنترل نشده
خرس عروسکی مجهز به هوش مصنوعی برای کودکان خطرساز شد
رشد نگران‌کننده مقاومت میکروبی در جهان/ مرگ‌ومیر رو به رشدی که از سرطان سبقت می‌گیرد
کلاس‌های درس، پایگاه ترویج فرهنگِ ایثار و شهادت شوند
آنتی‌بیوتیک در آنفلوآنزا بی‌اثر است/ تدوین برنامه‌ای جدید برای کنترل تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها
هوش مصنوعی به کمک درمان ناباروری می‌آید