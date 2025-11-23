وزیر ورزش و جوانان گفت: وظیفه جامعه ورزش در شرایط جنگی ایجاد جنگ نرم و امیدآفرینی در جامعه است همانطوری که در جنگ ۱۲ روزه جامعه ورزش این موضوع را به درستی نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مراسم گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: انقلاب اسلامی به جهت روح بالندگی و عدالت محوری که دارد همیشه دشمنان قسم خورده زیادی را به همراه دارد. اگر از این دشمنان غافل شویم آسیب‌های جدی می‌خوریم و این جنگ ۱۲ روزه یک تلنگر بود برای ما که به هوش بیاییم.

وی افزود: اولین و مهم‌ترین ضربه را دشمن با شهادت حاج قاسم شروع کرد و اگر شاید آن موقع به خودمان می‌آمدیم این ۱۱۰۰ شهید را در جنگ ۱۲ روزه نمی‌دادیم. امروز دیگر هیچ حرف و حدیثی باقی نمانده و باید خودمان را آماده کنیم که اگر کسی دوباره فکر تجاوز در سر داشت پاسخ دندان‌شکنی به آنها بدهیم.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: وظیفه جامعه ورزش در شرایط جنگی ایجاد جنگ نرم و امیدآفرینی در جامعه است همان‌طوری که در جنگ ۱۲ روزه جامعه ورزش این موضوع را به درستی نشان دادند. در کنار فضای جنگ نرم باید نگذاریم که آنهایی که می‌خواهند امید را از کشور بگیرند موفق شوند. انتظار زیادی از جامعه ورزش همه دارند و در جنگ ۱۲ روزه همه خانواده ورزش یکپارچه در فضای مجازی و در میدان حضور پیدا کردند و حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند و گفتند که حاضریم برای دفاع از کشور اسلحه به دست بگیریم.

دنیامالی خطاب به بسیجیان وزارت ورزش و جوانان گفت: باید یک مقدار عملیاتی‌تر کار‌ها را در وزارت ورزش پیش ببریم و فقط به برگزاری برنامه ختم نشود و آمادگی اعضای بسیج را بالا ببریم. امروز باید آمادگی خود را به رخ جهانیان بکشیم. یکی از مواردی که به طور ویژه باید روی آن کار شود دشمن شناسی است و این موضوع از موارد مهم برای بسیجیان شمرده می‌شود.

وی اظهار داشت: مردم ایران آماده‌تر از آن چیزی هستند که دشمنان فکر می‌کنند. وجود همه شهدا در کشور نشان می‌دهد که ما زیر بار حرف زور نخواهیم رفت و پای انقلاب هستیم. توانایی‌ها و عقاید ما بیشتر شده و قطعاً نسبت به اوایل انقلاب بیشتر قدر این نظام را می‌دانیم و باید پیمان ببندیم به خاطر همه سرداران، دانشمندان و بچه‌هایی که از ما گرفتند برای اعتلای این نظام تلاش کنیم.

منبع: وزارت ورزش و جوانان

برچسب ها: وزارت ورزش ، جامعه ورزش
