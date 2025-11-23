رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در همایش مساجد تراز استان هرمزگان گفت: نقش مردم در آبادانی مساجد مهم است و هر مؤمن باید سهمی در آبادگری خانه خدا برای خود تعریف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری افزود: مسجد خانه خدا و مردم است و همان‌گونه که مسجدالحرام برای مردم قرار داده شده، دیگر مساجد نیز باید محور تجمع مؤمنان و یاد خدا باشند.

وی گفت: هرگاه مردم حول یک امر قدسی جمع شوند، تعاون و هم‌افزایی واقعی شکل می‌گیرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: مسجد می‌تواند مرکزی برای انجام همه فعالیت‌های نیک باشد؛ جایگاهی که هیچ نظیر و بدیلی ندارد.

به گفته وی برای ارتقای وضعیت مساجد همکاری دستگاه‌ها ضرورت دارد، اما نقطه اصلی، همراهی و قدرشناسی مردم در همسایگی خانه‌های خداست.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان نیز با اشاره به رویکرد‌های اصلی مساجد تراز گفت: سازماندهی جایگاه مساجد، تکمیل بانک اطلاعاتی، فعال‌سازی شورای مشورتی محلات و حضور جوانان و نوجوانان از مهم‌ترین برنامه‌های این الگو در استان است.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده افزود: توجه به مسجد در این مرحله از ریل‌گذاری فرهنگی، می‌تواند برکات گسترده‌ای برای جامعه به همراه داشته باشد.

وی گفت: مهم‌ترین اولویت‌های مساجد محلات راه‌اندازی حلقه‌های صالحین و معرفتی، برگزاری اردو‌های فرهنگی، برنامه‌های ورزشی و بازارچه‌های محلی است.

امام جمعه بندرعباس همچنین بر پیوند مسجد و مدرسه تأکید کرد و افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان، می‌توان فرهنگ‌سازی در محلات را تقویت و گسترده‌تر کرد.

منبع:صداوسیما