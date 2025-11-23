باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره حواشی اخیر تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: تیم ملی متعلق به همه کشور است و همه حمایت میکنند. هیچ یک از ما هم حق نداریم پاسخگوی انتقادات مردم نباشیم، چون مردم از جایی که نتوانند انتقاد کنند، حمایت نمیکنند. اگر حمایت حداکثری میخواهیم باید انتقادات را هم بپذیریم.
وی افزود: از نظر پشتیبانی حتی تیم نوجوانان و بانوان با هواپیمای اختصاصی سفر میکنند. پشتیبانیهای فدراسیون بی نظیر بوده است. اگر برای تیم ملی نوجوانان و تیم بانوان هواپیمای اختصاصی نمیگرفتیم باید ۲۰ ساعت سفر میرفتند تا برسند. انتظار داریم حمایت وجود داشته باشد و مردم هم انتقاد کنند، اما انتقادات باید درست باشد.
او ادامه داد: در تورنمنت العین ۴ تیم در جامجهانی حضور داشتند. ممکن بود در فینال با مصر بازی کنیم. بعد از قرعهکشی جامجهانی میتوانیم راحتتر یک بازی دوستانه اروپایی برای تیم ملی فراهم کنیم. دولت هم حمایتهای لازم را در این زمینه انجام داده است. کادر فنی تیم ملی کار خود را انجام میدهد و یک مربی بسیار خوب به کادر اضافه شد. او یکی از بهترینهای دنیا است و ۱۲ سال در تیم ملی ایتالیا حضور داشته است.
منبع: ایسنا