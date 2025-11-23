رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی گفت: تداوم آلودگی هوا و شیوع بیماری‌های تنفسی مدارس استان را در روز سه‌شنبه چهارم آذرماه غیرحضوری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد رهنما گفت: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده و گزارش‌های دریافتی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر تداوم آلودگی هوا و افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا فعالیت آموزشی همه مهدکودک‌ها، پیش دبستانی‌ها، مدارس استثنایی و مدارس سراسر استان در روز سه شنبه چهارم آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی با بیان اینکه حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم‌ و تربیت است، افزود: این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: تعطیلی اعلام‌شده شامل؛ تمامی دوره‌ها و مقاطع تحصیلی است.

وی خاطرنشان کرد: مدارس موظفند برنامه آموزشی خود را از فضای پیام‌رسان شاد دنبال کرده و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌ عمومی آموزش‌ و پرورش استان همچنین از خانواده‌ها خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی، توجه به علائم بیماری در فرزندان و پرهیز از خوددرمانی به مدیریت صحیح این وضعیت کمک کنند.

رهنما در پایان تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری جدید درباره وضعیت فعالیت مدارس، صرفا از طریق کانال‌های رسمی آموزش و پرورش استان در پیام‌رسان های شاد و ایتا به آگاهی شهروندان خواهد رسید.

مدارس مشهد و چند شهرستان دیگر استان در روزهای اول و دوم آذرماه جاری به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر آنفلوآنزا تعطیل شد و آموزشها به صورت مجازی انجام شد.

منبع ایرنا

برچسب ها: آلودگی هوا ، تعطیلی مدارس
خبرهای مرتبط
کیفیت هوای کلانشهر مشهد «بسیار ناسالم» است
یازدهمین روز تنفس با هوای ناسالم در کلانشهر مشهد ثبت شد
کیفیت هوای مشهد در آستانه وضعیت هشدار قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم آلودگی هوا و شیوع بیماری‌های تنفسی؛ مدارس خراسان رضوی چهارم آذر تعطیل شد
آخرین اخبار
تداوم آلودگی هوا و شیوع بیماری‌های تنفسی؛ مدارس خراسان رضوی چهارم آذر تعطیل شد