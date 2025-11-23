باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد رهنما گفت: براساس ارزیابیهای انجامشده و گزارشهای دریافتی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر تداوم آلودگی هوا و افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا فعالیت آموزشی همه مهدکودکها، پیش دبستانیها، مدارس استثنایی و مدارس سراسر استان در روز سه شنبه چهارم آذرماه بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
وی با بیان اینکه حفظ سلامت دانشآموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت است، افزود: این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش آسیبهای ناشی از آلودگی هوا اتخاذ شده است.
وی بیان کرد: تعطیلی اعلامشده شامل؛ تمامی دورهها و مقاطع تحصیلی است.
وی خاطرنشان کرد: مدارس موظفند برنامه آموزشی خود را از فضای پیامرسان شاد دنبال کرده و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانشآموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.
رئیس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان همچنین از خانوادهها خواست با رعایت توصیههای بهداشتی، توجه به علائم بیماری در فرزندان و پرهیز از خوددرمانی به مدیریت صحیح این وضعیت کمک کنند.
رهنما در پایان تأکید کرد: هرگونه تصمیمگیری جدید درباره وضعیت فعالیت مدارس، صرفا از طریق کانالهای رسمی آموزش و پرورش استان در پیامرسان های شاد و ایتا به آگاهی شهروندان خواهد رسید.
مدارس مشهد و چند شهرستان دیگر استان در روزهای اول و دوم آذرماه جاری به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر آنفلوآنزا تعطیل شد و آموزشها به صورت مجازی انجام شد.
منبع ایرنا