عامل تیراندازی در شهرستان دشت آزادگان به دام پلیس افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ حسین بیت سیاح گفت: در پی اعلام یک مورد تیراندازی با سلاح شکاری به سمت منزل شهروندی در یکی از محلات این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستورکار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات این فرماندهی با بررسی صحنه و انجام تحقیقات میدانی یک نفر عامل تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه آن را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان با اشاره به تلاش برای کشف سلاح بکار رفته در تیراندازی، خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات بعمل آمده به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرد.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: فرمانده انتظامی خوزستان ، تیراندازی
خبرهای مرتبط
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان:
فیلم کشتن پسربچه و ربایش اعضای بدنش داستان خیالی است
فرمانده جدید انتظامی استان خوزستان منصوب شد
سانحه برای خودروی گشتی پلیس کرخه/ سه مامور مصدوم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شناسایی و دستگیری قاضی قلابی در اهواز
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان: هویزه در وضعیت بنفش
درخواست سهمیه کنکور ۵ درصدی و تاخیر ۲۰ روزه امتحان‌های نوبت اول برای خوزستان
آخرین اخبار
درخواست سهمیه کنکور ۵ درصدی و تاخیر ۲۰ روزه امتحان‌های نوبت اول برای خوزستان
شناسایی و دستگیری قاضی قلابی در اهواز
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان: هویزه در وضعیت بنفش