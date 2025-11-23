جوئل کوجو مهاجم تیم فوتبال استقلال که در ابتدای فصل به صورت قرضی راهی نفتچی ازبکستان شد، به دلیل پارگی رباط صلیبی باید مدت‌ها دور از میادین باشد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - در ابتدای فصل جاری لیگ برتر و با حضور ریکاردو ساپینتو در استقلال، نام جوئل کوجو در فهرست خروجی این باشگاه قرار گرفت و او با قراردادی قرضی از استقلال راهی نفتچی شد.

این بازیکن در تیم جدید خود عملکرد خوبی داشت و گل‌های مهمی برای نفتچی به ثمر رساند. کوجو در مدت حضورش در لیگ ازبکستان توانست سه گل بزند و سه پاس گل نیز به نام خود ثبت کند. نمایش موفق او نقش مهمی در کسب عنوان قهرمانی لیگ ازبکستان توسط نفتچی داشت.

در حالی که طبق قرارداد سه‌جانبه امضا شده، کوجو باید به استقلال بازمی‌گشت، اما دچار مصدومیت شد و گفته می‌شود به دلیل پارگی رباط صلیبی باید مدت‌ها دور از میادین باشد.

البته چالش دیگری نیز برای بازگشت او به استقلال وجود دارد، فهرست بازیکنان خارجی استقلال تکمیل است و جای خالی برای او وجود ندارد.

همچنین گفته می‌شود با توجه به عملکرد درخشان این بازیکن در لیگ ازبکستان، باشگاه نفتچی در تلاش است قرارداد او را تمدید کند.

منبع: ایرنا

