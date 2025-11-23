باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین مسابقه خود از جام جهانی یکشنبه، دوم آذر مقابل برزیل قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد.
شهرزاد مظفر پس از این مسابقه گفت: به بچهها افتخار میکنم. بازی سختی برای هر دو تیم بود. برزیل هم بسیار اذیت شد تا ما را برد، اما باید قبول کنیم تیمی است که رنک یک جهان را دارد، سالهاست در تورنمنتهای مختلف شرکت میکند، تجربه بیشتر و سطح لیگ بالایی دارد.
او ادامه داد: با این حال ما نمایش قابل قبولی داشتیم و در دقایقی حریف را تحت فشار گذاشتیم. از عملکرد بچهها راضی هستم، چون بیش از توان خود مایه گذاشتند.
مظفر در مورد دیدار با پاناما در دومین مسابقه گفت: باید به بازی بعدی متمرکز باشیم و پله به پله جلو برویم تا موفق باشیم.
او در مورد نقش دیدارهای تدارکاتی در موفقیت تیم ملی در چنین تورنمنتهایی بیان کرد: مهمترین قسمت تدارک برای چنین مسابقاتی، بازیهای تدارکاتی است. ما سالهاست در آسیا و کافا بازی میکنیم در نتیجه رقبای ما در سطح جهانی نیستند. اگر میخواهیم در جام جهانی مقابل تیمهایی مثل برزیل بازی کنیم باید در طول سال مقابل تیمهایی که جزو پنج تیم برتر رنکینگ جهان هستند، بازی داشته باشیم.
منبع:ایسنا