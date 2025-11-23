وزیر ورزش و جوانان با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، وضعیت النا معدنی‌پور موتورسوار سانحه دیده را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و از او عیادت کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی از النا معدنی‌پور دختر موتورسوار که در تمرین هفته گذشته دچار آسیب دیدگی از ناحیه سر شد، عیادت کرد.

در این عیادت، پزشک جراح معدنی‌پور گزارشی از وضعیت بالینی او پس از جراحی ارائه کرد.

دنیامالی همچنین با پدر و مادر معدنی‌پور گفت‌و‌گو و برای «النا» آرزوی سلامتی کرد. پدر معدنی‌پور نیز با قدردانی از حمایت‌های انجام شده از سوی فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری، از حضور دنیامالی در بیمارستان و دستورات وزیر ورزش تشکر کرد.

در این دیدار وزیر ورزش و جوانان همچنین به رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان دستور داد، تمامی اقدامات لازم حمایتی را از النا و خانواده‌اش را در دستور کار قرار دهند.

در این دیدار رییس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری نیز حضور داشت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسورای ، وزیر ورزش و جوانان
