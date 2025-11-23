باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام آمریکایی که نام او فاش نشده، به شبکه الجزیره گفت که جنبش حزب‌الله لبنان موفق شده است قابلیت‌ها و ذخایر سلاح‌های خود را که در طول جنگ از دست داده بود، «بازسازی» کند.

این مقام آمریکایی گفت: «قابلیت‌های حزب‌الله به جای اینکه کاهش پیدا کند، تقویت شده است» و مدعی شد که «این امر باعث نگرانی اسرائیل در مورد دوام آتش‌بس شده است».

او در توجیه حملات رژیم صهیونیستی در لبنان که به ویژه در روز‌های اخیر تشدید شده است، گفت: «بازسازی قابلیت‌های حزب‌الله، اسرائیل را بر آن داشته تا در هفته‌های اخیر حملات خود را در این کشور افزایش دهد».

ژیم صهیونیستی در روز‌های اخیر بار‌ها آتش‌بس را نقض کرده و جنوب لبنان را هدف قرار داده است. این رژیم امروز در جدیدترین حمله خود، منطقه «ضاحیه» در جنوب بیروت را هدف قرار داد که تا این لحظه یک شهید و بیش از ۲۰ مجروح بر جای گذاشته است.

