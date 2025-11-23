وزیر علوم گفت: هدف دشمن، مردم ایران بود و سعی کرد بین مردم و نظام اسلامی تفکیک ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین سیمایی صراف وزیر علوم در مراسم آغاز نمایشگاه عکس ، «ایستادگی برای ایران- جنگ با شلیک آخرین گلوله تمام نمی‌شود»، در محل دانشگاه هنر اظهار داشت: عکس‌هایی که ثبت و ضبط شده، جهاد تبیین است و خود مردم بهترین رویداد را رقم زدند.

وی گفت: این عکس‌ها روایت جنگ را مستند کردند و جنایت‌ها و قساوت‌ها را محسوس کردند.

سیمایی ادامه داد: با دیدن این عکس‌ها دو تصویر در ذهنم نقش بست؛ نخست، جنگ و قساوت و دوم، نجابت، مظلومیت و شهادت که هر دو را انسان‌ها رقم زدند.

وی خاطرنشان کرد: هدف دشمن، مردم ایران بود و سعی کرد بین مردم و نظام اسلامی تفکیک ایجاد کند. هدفش از نظام براندازی بود،اما کینه دیرینه از مردم ایران دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه فلج شده بود و شبانه برای آتش بس التماس کرد.

وی به هنرمندی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد که با یک حرکت هنرمندانه تعارض موجود را حل کرد و هویت ایرانی را در مرکز ایران قرار داد و آن دستور به خواندن «ای ایران» در شب عاشورا بود؛ این مهم بدان معناست که هویت ایرانی و اسلامی تفاوتی با هم ندارد.

سیمایی تاکید کرد: ثمره جنگ، انسجام ملی بود و همه دیدیم که چه یکپارچگی و یگانگی بین ملت ایجاد شد، در حالی که در سرزمین‌های اشغالی دوگانگی برجسته شد.

وی تاکید کرد: حال نوبت مسئولان است که قدر مردم را بدانند و نجابت و مظلومیت مردم را فراموش نکنند.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: همه ما موظفیم خالصانه به مردم خدمت کنیم و مردم در مرکز تصمیم گیری ما باشند.