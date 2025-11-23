فرمانده سپاه عاشورا گفت: بسیج بهانه‌ای برای یاد آوری خدمات و ایثارگری‌های شهدای گرانقدر ما است تا در این برهه از زمان برای پاسداری از اسلام و انقلاب از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) آیین وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در مراسمی باعنوان شبی با شهدا با حضور دانشجویان دانشگاه تبریز در مسجد این دانشگاه برگزار شد،گفت:حضرت امام راحل تکلیف فرمودند که راه امام حسین (ع) و شهدایمان را ادامه دهیم و اقشار مختلف حامعه اسلامی ماثابت کردند روی اعتقادات و باور‌های خود ایستادند.

وی خاطر نشان کرد: رزمندگان ما دردفاع مقدس ۱۲ روزه، کاری کردند که دشمن صهیونیستی دست به دامن کشور‌های مختلف برای قطع درگیری و آتش بس شد و این برای ملت ما مایه افتخار و اقتدار است.

عباسقلیزاده تصریح کرد: ما از اقشار مختلف جامعه شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده‌ایم شهدایی که با اقتدا به ائمه معصومین با سربند‌های مختلف ائمه و توسل بر ایشان مایه عزت و افتخار برای جهان اسلام شدند.

پیکر مطهر شهدای گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در روز دوشنبه سوم آذرماه ساعت ۹ و نیم ازمیدان شهدا به سمت میدان ساعت تشییع خواهد شد.

