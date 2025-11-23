تیم رم موفق شد با پیروزی مقابل کرمونزه به صدر جدول سری آ ایتالیا بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از هفته دوازدهم رقابت‌های سری آ ایتالیا،  آاس رم در استادیوم جووانی زینی میهمان کرمونزه بود و با نتیجه ۳-۱ به پیروزی رسید. 

ماتیاس سوله (۱۷)، ایوان فرگوسن (۶۴) و وسلی (۶۹) گل‌های جالوروسی را در این مسابقه به ثمر رساندند. تک‌گل کرمونزه نیز توسط فرانچسکو فولینو و در دقیقه ۳+۹۰ وارد دروازه رم شد.

با این پیروزی، رم ۲۷ امتیازی شد و به صدر جدول سری آ بازگشت. البته که در صورت پیروزی اینتر مقابل میلان در تقابل امشب، شاگردان چیوو به دلیل تفاضل گل بهتر صدرنشین خواهند شد.

در دیگر دیدار همزمان، پارما دو بر یک میزبانش هلاس ورونا را شکست داد.

