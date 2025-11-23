باشگاه خبرنگاران جوان - دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری قبل از بازی با نسف قارشی ازبکستان اظهار کرد: اطلاعات دقیقی از حریف داریم. آنها هر چند نتایج مطلوبی نگرفته‌اند، اما این موضوع چیزی از احترام ما به آنها کم نمی‌کند. بازی سختی پیش رو داریم و برای آن آماده هستیم.

او ادامه داد: ایگور پوستونسکی را در اختیار نداریم، اما سایر بازیکنان آماده‌اند. انتظار داریم بازی خوبی ارائه کنیم و نتیجه مناسبی بگیریم. دیدار مقابل نسف اهمیت زیادی دارد. انتظاراتم از تیم بالاست و با احترام کامل به حریف وارد زمین می‌شویم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور درباره اینکه نسف در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب نکرده و بازی فردا یکی از آخرین امید‌های آنهاست، گفت: همانطور که اشاره کردم، نتایج آنها خوب نبوده است، اما ما به نتیجه نگاه نمی‌کنیم و سبک بازی آنها برای ما مهم است. نسف با اشتباهات ساده مقابل الوحده شکست خورد. ما باید خودمان را با شرایط مختلف بازی فردا تطبیق دهیم. این تیم روی توپ‌های بلند، ارسال‌های متعدد، استفاده از فضای پشت دفاع و تنوع تاکتیکی تکیه دارد و باید برای مواجهه با آنها آماده باشیم. می‌دانیم تیم خوبی هستند و سازماندهی مناسبی دارند و تنها کمی بدشانس بوده‌اند.

اسکوچیچ در پاسخ به این سؤال که نقاط قوت نسف را چگونه دیده و آیا بازیکنی او را تحت‌تأثیر قرار داده است، خاطرنشان کرد: مقابل تیم خوبی بازی می‌کنیم، اما پیش از مسابقه درباره حریف و بازیکنانش اظهارنظر فردی نمی‌کنم. آنها بازیکنان شاخص و بااستعداد زیادی دارند، اما وارد جزئیات نمی‌شوم.

او در پایان گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم و برای سرچکو کاتانچ، دوست خودم و سرمربی سابق تیم ملی ازبکستان، آرزوی سلامتی دارم.

اودیل خامربکوف، هافبک تراکتور نیز در این نشست خبری اظهار کرد: شروع فوتبال من در تیم نسف قارشی بوده است و حدود ۹ سال قبل مقابل تراکتور بازی کرده‌ام و اکنون بازیکن تراکتور هستم. حس خاصی دارم که فردا مقابل نسف بازی می‌کنم، اما به‌عنوان بازیکن حرفه‌ای تمرکزم روی بازی فرداست و مصمم هستیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

او در پاسخ به سؤالی درباره تقابل با تیمی از کشور خودش بیان کرد: این موضوع جنبه‌های مختلفی دارد. تراکتور سال گذشته برای اولین بار قهرمان ایران شد و پیشرفت زیادی داشته است. ما مانند یک خانواده کنار هم هستیم، بازیکنان خوبی در تیم حضور دارند و برای بازی فردا آماده‌ایم.